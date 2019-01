Ordenan indemnizar a mujer que fue obligada a trabajar los domingos

Un jurado federal determinó que un hotel de Miami, en Estados Unidos, debe compensar con 21 millones de dólares (alrededor de 65 mil millones de pesos colombianos) a una inmigrante haitiana de 60 años por discriminación religiosa.



Se trata de Marie Jean Pierre, quien en 2006 empezó a trabajar lavando platos en la cocina de un hotel de la cadena Hilton, en el exclusivo barrio Brickell, en Miami. Según Pierre, en ese entonces, para acceder al puesto, aclaró a los administrativos del hotel que no podía trabajar los domingos porque era misionera de la Iglesia de los Soldados de Cristo.



"Amo a Dios. No trabajo los domingos porque ese día es para honrar a Dios", afirmó Pierre en entrevista con la cadena estadounidense NBC.

Su condición, asegura la misionera, fue respetada por el hotel sin reparo durante cerca de una década. En octubre de 2015, sin embargo, George Colon, el gerente de cocina, la incluyó en el turno de los domingos.



Ante esa situación, Pierre solicitó a su pastor una carta en la que explicara que obligarla a trabajar los domingos sería violar sus creencias religiosas, pero su jefe, según explicó la misionera al periódico The Washington Post, ignoró su reclamo.



Tras la negativa a su petición, Pierre cuenta que durante varios meses logró acordar con sus compañeros unos cambios de turno para que la cubrieran los domingos. Sin embargo, en marzo de 2016, fue despedida del hotel bajo el argumento de “mala conducta, negligencia y ausencias injustificadas”.



Pierre llevó su caso a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, de los Estados Unidos. Bajo el argumento de que el hotel había discriminado sus creencias religiosas, y gracias a la asesoría que recibió en la Comisión, la misionera entabló una demanda judicial contra Park Hotels and Resorts – antes conocida como Hilton Worldwide – , la propietaria del hotel, alegando que allí habían violado la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Esta ley que citó Pierre prohíbe en Estados Unidos la discriminación en el empleo por raza, color, religión, sexo u origen. “El hotel está obligado a respetar las creencias religiosas de sus empleados y fácilmente podría haber resuelto el asunto", contó a prensa local Marc Brumer, abogado de Pierre.



El pasado lunes 14 de enero un jurado federal decidió finalmente que la compañía hotelera debe indemnizar a Pierre con 21,5 millones de dólares. De esta cifra, 36 mil dólares (poco más de 112 millones de pesos colombianos) estarían destinados a cubrir los salarios y beneficios perdidos, mientras que otros 500 mil dólares (alrededor de 1.500 millones de pesos colombianos) se pagarían por daño emocional y angustia mental.



La cifra restante, que correspondería a cerca de 21 millones de dólares, cubriría daños punitivos o ejemplares, que son los que se otorgan para castigar a un acusado por negligencia o en graves casos de mala conducta.



Sin embargo, Brumer, el abogado de Pierre, aclaró a The Washington Post que de esta última cifra su clienta no recibirá más de 300 mil dólares (poco más de 93,6 millones de pesos colombianos), pues la ley establece ese máximo en casos de daños punitivos. El jurado, al parecer, desconocía esta condición cuando tomó su decisión, explicó Brumer.

"Lo que importa no es el dinero, es corregir lo que está mal. Es un gran día para la libertad religiosa y la protección de los trabajadores", dijo el abogado en entrevista con prensa local.



Por su parte, en entrevista con NBC, los abogados de la compañía hotelera aseguraron que planean apelar el fallo. "Estamos muy decepcionados por el veredicto del jurado y no creemos que esté respaldado por los hechos de este caso o la ley", declaró la empresa Park Hotels and Resorts en un comunicado difundido por la cadena de televisión.



Y el documento concluye: “Durante los 10 años que la señora Pierre trabajó en el hotel se hicieron múltiples concesiones para cumplir con sus compromisos personales y religiosos”.



