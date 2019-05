Mónica Fonseca, supermamá en la TV y la vida real

Mónica Fonseca es acompañante y narradora. Las grabaciones se hacen en el lugar donde esté con sus dos hijos, Joaquín y Josephine, de seis años y ocho meses, respectivamente, que llegaron en su actual matrimonio con el actor Juan Pablo Raba.



El espacio se llama ‘Mom 24/7’ y se emite a las 8 p. m. por el canal de TV paga Home & Health, de Discovery. Fonseca cuenta que grabar le implicó algunos cambios en su casa y que siempre recibe el máximo respeto de parte del equipo técnico, que entiende que ella primero es mamá.

“Lo que hacemos es hablar de las rutinas de los niños, de temas como la higiene del sueño, que es normal una pataleta, qué tan bueno es que un niño siempre ande con una tableta... No sé, en este aspecto yo pienso que esta generación ya llegó a instalarse en la aldea digital que le tocó vivir, pero no sabemos si los afecte en el futuro”, dice Mónica Fonseca.



En Colombia fue presentadora de espacios como ‘Mundo digital’ en los noticieros del canal RCN y un programa del mismo tema en el canal NTN 24.

Considerada una de las más hermosas presentadoras de la televisión, su primera casa fue Citytv (el canal de EL TIEMPO Casa Editorial), donde hizo parte de programas como ‘Radiocity’ y de ‘Citynoticias’. En el 2011 se casó con el actor y productor Juan Pablo Raba y después de un tiempo se establecieron en Estados Unidos, donde Raba empezó a trabajar en distintos proyectos de televisión y de cine.



Pero este no fue el adiós de Fonseca de la televisión. “He podido seguir en distintos proyectos, es que hoy uno trabaja desde donde esté y lo puede hacer bien”, dice.



De ahí que la grabación de ‘Mom 24/7’ también haya permitido que su hijo Joaquín, que ha estado acostumbrado a las cámaras desde que era un bebé, no se extrañe de lo que sucede en su casa.



“Josephine es más pequeña, pero Joaquín es su ángel guardián en todo momento y no la desampara”, agrega.



Los Raba Fonseca viven en Los Ángeles, desde donde se mueven para los proyectos que tengan. “Claro, este es un lugar en el que los niños crecen en hogares donde sus padres o al menos uno de ellos está dedicado, por lo general, al mundo del entretenimiento y esa es su normalidad, y por eso Joaquín está tan acostumbrado. Incluso, hemos notado que le gusta el trabajo que se hace detrás de cámaras, aunque él dice que quiere ser científico o bailarín”, cuenta.



Fonseca, además, es socia de tres marcas, entre ellas una de ropa que crearon dos hermanas caleñas e incluye blusas, vestidos, pantalones, faldas y chaquetas para embarazadas.



Además, lanzó “un movimiento contra el abuso y buscamos que los individuos, sin importar su edad, encuentren una oportunidad de transformar su vida para bien”, cuenta.

Lo que hacemos es hablar de las rutinas de los niños, de temas como la higiene del sueño, que es normal una pataleta, qué tan bueno es que un niño siempre ande con una tableta FACEBOOK

TWITTER

De otra parte, desarrolla aplicaciones, asegura, “muy enfocados a las mujeres y niños con mis socios en tecnología”.



Y en sus podcasts –comenta– entrevista a expertos “buscando respuestas a temas que tenemos las mamás y los papás con respecto a la paternidad, la pareja, los hijos, las rutinas”.



En algún momento recibió una oferta para trabajar en un lugar fijo y cuenta que era una gran empresa, “pero preferimos esta forma de vida. Para mí la familia es todo y de este modo puedo estar más pendiente de las cosas de la casa o viajar más fácilmente cuando Juan Pablo graba en otro lugar. Eso sí, toda nuestra vida está planeada a dos años”.



Su propia vida es una oficina ambulante que ella gerencia de la mejor manera, porque también tiene tiempo para ser imagen de marcas y estar siempre atenta a lo que su familia necesita.



Mónica Fonseca no ha perdido el encanto ni la seguridad de los días en los que aparecía en le televisión diariamente. Mantiene esa buena actitud y se acuerda de todas las personas que en algún momento trabajaron con ella.

Su trayectoria

Mónica Fonseca nació en Miami el 12 de junio de 1982 y, además de presentadora de Citytv y RCN, fue conductora de entretenimiento de los noticieros del canal Caracol.



Igualmente ha hecho radio, lo que ahora le permite entrar en el mundo del 'podcast'.



Se ha desempeñado como modelo e imagen de varias diseñadoras colombianas; entre ellas, Pepa Pombo y Amelia Toro.



De su papá, Carlos Fonseca Zárate, dice que aprendió el amor por la naturaleza.



CULTURA