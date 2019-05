Las imágenes de Shawn Medes que tienen alborotadas a sus 'fans'

Imposible no recordar la escultura del David de Miguel Ángel al ver la primera imagen de Shawn Mendes en el video de la nueva campaña de calzoncillos de Calvin Klein, que lleva más de 2 millones de reproducciones a seis horas de haberlo publicado en su cuenta personal de Instagram.

El cantante canadiense, de 20 años, tiene alborotadas las redes con su dorso marcado y su carita de yo no fui. Las fotos que publicó ayer ya llevan seis millones de likes y ni qué decir de los millares de comentarios. Allí se muestra confiado en su papel de modelo.



Esta es la segunda vez, en lo que va del año, que el intérprete de Lost in Japan vuelve a posar para la marca, esta vez en su campaña titulada I SPEAK #MYTRUTH IN #MYCALVINS.

Mendes -de papá portugués y mamá inglesa-, publicó su primer álbum en 2015 titulado Handwritten, y logró que se ubicara en el número 1 del Billboard 200 en la primera semana luego de su lanzamiento.



El cantante, que dice aprendió a tocar la guitarra por sí mismo con tutoriales de You Tube, tiene dos álbumes más: Illuminate (2016) y Shawn Mendes (2018).