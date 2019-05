"Un caso espectacular": la mujer que despertó tras 27 años en coma

"Es muy difícil de explicar porque hay pocos casos como este".

Así describieron los médicos el caso de Munira Abdulla, una mujer de Emiratos Árabes Unidos que despertó del coma tras 27 años.

El doctor Friedemann Müller, jefe del departamento de Rehabilitación Neurológica Temprana de la Clínica Schoen en Bad Aibling, Alemania, le dijo a la BBC que en un principio, cuando la paciente despertó del coma el año pasado, no lo creyeron.

"Claro que había cierta esperanza porque ella estaba en un estado medio de inconsciencia cuando llegó, pero nunca pensamos que podría pasar esto", aseguró.

¿Qué le sucedió a Munira Abdulla?

En 1991, Munira Abdulla iba con su hijo Omar Webiar de 4 años en un auto en la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, cuando fueron víctimas de un accidente de tránsito.

Según contó su hijo, él estaba sentado en la parte trasera del vehículo con ella, pero terminó ileso porque su madre lo protegió en sus brazos justo antes del impacto.

https://twitter.com/TheNationalUAE/status/1120666969169125376

La mujer, que en ese entonces tenía 32 años, quedó gravemente herida y desde entonces estaba en coma.

Pero, tras años de tratamiento, el año pasado recuperó el conocimiento en un hospital alemán.

¿Cómo se despertó?

"Antes de hablar, ella hacía algunos sonidos y yo pensé que era porque algo le dolía. Estaba preocupado. Pero los doctores me decían que estaba todo bien", le contó Omar Webiar a la BBC.

El hijo de Munira Abdulla, que ahora tiene 31 años, dijo que estaba durmiendo cuando escuchó a su madre.

"Yo estaba durmiendo en la habitación del hospital y a eso de las 4 de la mañana escuché que alguien dijo mi nombre. Al rato me doy cuenta de que el sonido venía de mi madre", describió.

"Primero pensé que estaba soñando pero no, era real. No puedo expresar la felicidad de ese momento", afirmó.

Omar Webiar aseguró que su familia tenía la esperanza de que un día ella despertaría. "Yo empecé a soñar con eso, incluso antes de ir a Alemania", dijo.

"No quería que un día se despertara y me preguntara por qué yo no la cuidé o no pregunté por ella, por esto estuve en el hospital todos los días" todos estos años.

Recuperación

Cuando sucedió el accidente, Abdulla fue llevada al hospital en Al Ain, la ciudad donde vivía, y después trasladada a Londres.

Allí se declaró que estaba en estado vegetativo y que no respondía a estímulos, pero que podía sentir el dolor, según informó el diario The National de Emiratos Árabes Unidos.

A la mujer la enviaron de regreso a Al Ain, donde por algunos años estuvo alimentada a través de un tubo mientras la mantenían con vida.

Empezó a recibir tratamiento de fisioterapia para afianzar sus músculos y en 2017 fue trasladada a Alemania.

"Le dimos tratamientos específicos para aliviar los problemas de sus articulaciones, hicimos cirugías y le suministramos medicamentos", dijo el médico Müller.

Pero, tal y como reconoció el doctor, que la mujer despertara "fue una total sorpresa".

"Debo pedirle disculpas a Webair una vez más porque al principio no le creímos cuando una noche avisó a las enfermeras porque su madre estaba llamándolo por su nombre", aseguró el especialista.

"Luego de unos días fue evidente y más tarde empezó a decir frases del Corán", describió.

Según el médico, Abdulla registró un gran progreso desde que dejó la clínica en Alemania, como pronunciar algunas frases y seguir algunas órdenes como levantar el brazo.

Sin embargo, el médico opinó que no está claro qué es lo que puede pasar de acá al futuro.

"Debo concluir que este es un caso espectacular y no es el caso de muchos otros pacientes", dijo Müller.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=S7CVPFbVMLg

https://www.youtube.com/watch?v=kO4eUGmvdNE

https://www.youtube.com/watch?v=_XXnnlVEKAw