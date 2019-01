Kim Kardashian y Kanye West esperan su cuarto hijo

Este miércoles, la revista People confirmó que Kim Kardashian y Kanye West están esperando a su cuarto hijo mediante un vientre de alquiler. Será un niño y nacería en el mes de mayo.

'US Weekly' afirmó que el vientre sería el de la misma mujer que gestó a su última hija. En uno de los episodios del reality 'Keepin' Up With The Kardashians', la socialité confirmó que sería riesgoso para ella volver a quedar embarazada por lo que, igual que en el caso de sus últimos dos hijos, decidió tenerlo a través de un vientre subrogado.



Al parecer la pareja habría usado uno de los embriones ya fecundados cuando se gestó a 'Chicago' de 11 meses.

El único embarazo de Kardashian fue el de su primera hija 'North West' hace cinco años y el siguiente fue 'Saint', de tres años quien fue la primera subrogación.



Para Kim, "nada importa más que la familia, realmente creo que (la maternidad) te ayuda a centrarte en lo que es verdaderamente importante".



