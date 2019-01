El tatuaje de Justin Bieber que divide a sus fanáticos

No fue el mismo Bieber quien publicó la imagen, sino su tatuador, Jon Boy, muy reconocido entre las celebridades y quien tiene su estudio en Manhattan.

Boy publicó en su cuenta en Instagram la foto del cantante canadiense en la que se puede ver la diminuta palabra 'Gracia' ('Grace') en su rostro y que tendría que ver con la pasión religiosa que profesa.

La palabra 'Gracia' se suma a los cerca de 60 tatuajes que el intérprete de 'Sorry' tiene en su cuerpo, algunos de ellos con gran significado religioso como la enorme cruz sobre su pecho, la frase 'Son of God' ('Hijo de Dios') en el abdomen y la palabra 'Believe' ('Creer') en uno de sus brazos.



Bieber ha demostrado su cercanía con la doctrina que practica la iglesia Hillsong, una congregación pentecostal original de Sídney, en Australia, y conocida originalmente como el Centro de Vida Cristiano Las Colinas (Hills Christian Life Center). Entre otras cosas, consideran como pecado el aborto y la homosexualidad.



CULTURA