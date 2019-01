Javier Fernández se retira de Caracol

Javier Fernández, posiblemente uno de los relatores deportivos más escuchados del país, anunció este martes su retiro de Caracol Televisión, empresa donde se hizo popular como 'El cantante del gol'.

La información de su salida fue confirmada a EL TIEMPO por Fernández quien, además, expresó su agradecimiento al medio en el que comentaba los partidos de la Selección Colombia. De hecho, su voz fue escuchada mayoritariamente por la audiencia durante el Mundial de Rusia de 2018.

Su retiro se produce a escasos meses del inicio de la Copa América y de la realización de varios encuentros amistosos de la Selección sobre los cuales el canal tiene los derechos exclusivos.

Hola a todos, quiero agradecer a todos ustedes la aceptación que siempre me han brindado, gracias a @GolCaracol porque siempre estuve arropado de excelentes profesionales. Los tiempos de Dios son perfectos. Vendrán seguramente cosas nuevas, pero siempre con ustedes🙏🙏🙏🙏 — Javier Fernández (@Cantantedelgol) 29 de enero de 2019

Su compañero de trabajo en las transmisiones, Javier Hernández Bonnet, director general de ‘Gol Caracol’ y del programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, le deseó suerte y contó que se iba “por motivos personales”.



En una entrevista con el espacio radial 'De taquito con Mariano' expresó: “Uno no renuncia de las empresas sin razón, pero yo preferiría obviarla. Porque cuando uno pone en la balanza las cosas buenas y malas, fueron mucho más las buenas”.Sobre el futuro de las transmisiones del Canal y su espacio en Gol Caracol aseguró: “Este año la competencia de Caracol, que es RCN, no tiene Copa América. Entonces ellos (Caracol) no tienen de qué preocuparse. No van a tener competencia”.

“Es un año difícil para uno irse de una empresa que acaba de comprar los derechos de la Selección Colombia, en un momento que uno podría decir que no es el indicado, pero yo completé 16 años en Caracol Televisión con unos excelentes compañeros, con unos profesionales estupendos”, argumentó.



En sus narraciones de los encuentros deportivos, Fernández acompañaba su tono de voz con expresiones como “David, tú tranquilo”, en referencia al portero David Ospina cuando lograba una de sus magnificas atajadas.



