'La bala no era para Legarda. Fue el peor día de mi vida'

Daniela Legarda, hermana del cantante quien murió en un intento de fleteo en Medellín, publicó este martes un conmovedor video en su canal de YouTube en el que habló de su experiencia el día de la muerte de Fabio Legarda.



La youtuber de 23 años, criada y formada en Estados Unidos, estaba preparando todo para mudarse a Medellín cuando se enteró que su hermano había sido impactado por una bala en la cabeza.



"Esa mañana, además, estaba grabando un video de reacción a su nuevo sencillo 'Nutella'. Le escribí 'Te va a encantar este video'. Pero nunca vio el mensaje" , relata Daniela, casi al borde del llanto. Nutella salió al aire pocas horas después de la muerte de Legarda, el 7 de febrero.

Según la joven, su madre había llamado al cantante en la tarde para preguntarle cómo estaba. Pero fue la Policía quien contestó y la puso al tanto de la situación. Luego, se comunicó con Daniela.



"Me pregunté por qué alguien le iba a disparar. Empecé a tener pánico y mi mamá trataba de calmarme por teléfono. Yo tenía esperanzas de que él iba a vivir", narra.



Fue en la Clínica León XIII donde la familia del cantante se enteró que no había más por hacer. "Mi tío, que trabaja allí nos apartó y nos dijo que él no iba a vivir y que nos teníamos que despedir. Fue el peor día de mi vida", dice Daniela.



En el video también aparece otra hermana de Legarda: María, quien es actriz y también una personalidad de redes sociales. "Hay días que me siento bien y otros días lloro demasiado. Y eso está bien. Él nos va a cuidar siempre", afirma María Legarda.

Ambas, además, aprovecharon la ocasión para pedir no más violencia en el país. "Por favor, di no a la violencia, a las drogas. Todas las acciones que tú haces afectan a las personas a tu lado. Esa violencia mató a personas inocentes y una de esas fue mi hermano", dice Daniela.



El padre de Legarda, Fabio Legarda, hizo una breve intervención en la publicación para dar un mensaje de fortaleza y mostrar un homenaje familiar: todos se habían hecho un tatuaje para recordar al cantante.



Daniela ya había revelado este detalle en sus redes sociales:

La hermana del cantante aseguró que no iba a dejar de producir contenido para sus redes sociales y que, incluso, iba a publicar una canción en honor a Legarda.



Fabio Legarda fue un reconocido cantante de música urbana y youtuber. Nació en Colombia, pero se mudó a Estados Unidos con su familia y allí adelantó su carrera musical. Falleció en febrero en Medellín luego de que una de las víctimas de un intento de fleteo disparara.



Ingresó a la Clínica León XIII con diagnóstico de daño cerebral severo y murió a las 5:15 p.m. debido a un paro cardiorespiratorio.

ELTIEMPO.COM