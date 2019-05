'Haremos lo imposible por no tragar entero': Gustavo Gómez

Una semana después del anuncio del periodista Darío Arizmendi de dejar la dirección de ‘6AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, espacio que lideró por 30 años, este viernes, la misma cadena radial confirmó que en su lugar llegará el reconocido periodista Gustavo Gómez, actual director de ‘La Luciérnaga’ y columnista, además, de EL TIEMPO.



Gómez, quien hace cinco años reemplazó a Hernán Peláez en la dirección de ‘La Luciérnaga’, habló con EL TIEMPO de su nuevo reto profesional.

¿Cómo fue la propuesta de tomar la dirección de '6 AM Hoy por Hoy' de Caracol Radio?



Darío Arizmendi e Ignacio Reglero, presidente de Caracol Radio, me la soltaron en un almuerzo. Casi me tienen que hacer la maniobra de Heimlich, ¡porque me iba atorando con la comida!

¿Cuál fue el mayor reto que tuvo al reemplazar a Hernán Peláez en 'La Luciérnaga'? ¿Cuánto tiempo duró usted como director?



Estoy en mi quinto año al frente de La Luciérnaga. Sentarse en el puesto de Peláez no fue fácil. Le quedan a uno como colgando las piernitas en la silla.



¿Qué conservaría y cambiaría en '6AM Hoy por Hoy'?



Es un formato querido y en el que confía la gente. Voy a tratar de seguir en la tarea de acercar al oyente a los micrófonos.



¿Cuándo arrancará, oficialmente, como director del programa informativo matutino?



Lunes 8 de julio. La despertada es como a eso de las 3:30 a. m. ¡Regio!



¿Quién lo reemplazará en 'La Luciérnaga'?



Solo Dios y Prisa lo saben.



En pleno año electoral para alcaldías y gobernaciones, ¿cuál será su bandera para que las ‘Fake news’ y la mala información difundida en redes sociales no permee el verdadero ejercicio de la democracia?



Hacer hasta lo imposible por no alejarme de la verdad, por no tragar entero y por no pisar las “minas” que siembran los politiqueros.

¿Siente que hay garantías para la libertad de prensa en el país?



Cada quien habla de cómo le va en la fiesta: he sentido respeto total por lo que informo y opino.



¿A qué personajes cree que hay que ponerle la lupa este año?



A los colombianos de a pie.



¿Qué partido político cree que está haciendo bien las cosas y cuál, por el contrario, ve con decepción?



La política para mí es solo un escenario laboral. No tengo partido, no milito con caudillos. Las ideas políticas las veo desdibujadas en este país acosado por la ausencia de entrañas de sus líderes.



