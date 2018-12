Un año en el que nos dejaron grandes personalidades

Belisario Betancur

Expresidente de Colombia



El pasado viernes 7 de diciembre, el expresidente Belisario Betancur falleció a los 95 años, en Bogotá. Betancur, nacido en Amagá, Antioquia, en febrero de 1923, fue presidente de Colombia por el Partido Conservador entre 1982 y 1986.



Las principales apuestas de su mandato fueron la paz y la cultura. Betancur será recordado como el primer presidente que hizo la mayor apuesta política para buscar el fin del conflicto armado en el país de una manera negociada. Además, sus años en la Casa de Nariño estuvieron marcados por dos tragedias: la toma del Palacio de Justicia a manos de la guerrilla del M-19 y la avalancha de Armero, ambas en 1985.

De igual forma, fue un gran impulsor del arte y la cultura en el país.



Cuando terminó su periodo prometió retirarse definitivamente de la política y respetar a sus sucesores, pues quería ser recordado como hombre de la cultura. Por este motivo, su última voluntad fue ser velado y enterrado como un académico y no como un expresidente. Sus exequias se llevaron a cabo en la Academia de la Lengua, y fue sepultado el 9 de diciembre en el cementerio Jardines del Recuerdo y no en el cementerio Central, como lo señala el protocolo. Su tumba no dice que fue expresidente, simplemente dice: ‘Belisario Betancur Cuartas’.

Stephen Hawking

Físico teórico, astrofísico, matemático y divulgador científico



El 14 de marzo de este año falleció Stephen Hawking, de 76 años, el científico contemporáneo más famoso, debido a complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que lo aquejaba desde que tenía 21 años. Nacido en Oxford (Reino Unido), en 1942 Hawking se empeñó, entre otras metas, en intentar entender el Universo como un todo, desde sus orígenes y su estructura hasta su evolución, y en indagar a profundidad sobre los agujeros negros y las singularidades espacio-temporales. Con todo este trabajo, Hawking intentó construir una teoría del todo capaz de unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad.



Además de sus impresionantes logros académicos y profesionales, Hawking alcanzó fama mundial al instalarse como un ícono de la cultura popular, en gran medida gracias a sus trabajos como divulgador científico -fue un prolífico escritor de libros, y sus apariciones en series de televisión, como Los Simpson, eran habituales-.



Por su condición médica, que lo llevó a estar postrado desde muy joven en una silla de ruedas, Hawking fue considerado por muchos un ejemplo de superación.

Colombianos inolvidables

Héctor Ulloa, actor de televisión

El inolvidable don Chinche de la televisión falleció el 5 de octubre, a los 82 años. En sus inicios, formó parte de la famosa comedia Yo y tú. Como músico de éxito, fue el compositor de la popular canción Cinco centavitos.

María Isabel Murillo (Misi), compositora

Como lo hubiera soñado siempre, la ‘Dama del teatro musical’ en el país murió a los 61 años, el 23 de noviembre, cuando un infarto la hizo caer sobre el escenario el día del estreno de su espectáculo, con el que celebraba tres décadas de Navidad.

Delio 'Maravilla' Gamboa, futbolista

El 23 de agosto, a los 82 años de edad falleció Delio ‘Maravilla’ Gamboa, una leyenda del fútbol colombiano. Fue el jugador más importante del país en los 60. Brilló especialmente en Millos, con el que ganó 4 títulos (1961, 62, 63 y 64).

Gustavo de Greiff, exfiscal de la Nación

Fue el primer fiscal general de la Nación, cargo que asumió el primero de abril de 1992, época en la que enfrentó la oleada terrorista del cartel de Medellín. Fue fiscal hasta 1994. Murió el 19 de julio, a los 89 años.

Personajes extranjeros

1. Aretha Franklin (76 años), la ‘Reina de soul’.

2. Stan Lee (95 años), ícono de la novela gráfica, creador de varios superhéroes.

3. George Bush (94 años), expresidente de EE. UU.

4. Charles Aznavour (94 años), padre de la canción francesa.

5. Kofi Annan (80 años), ex secretario general de la ONU y premio nobel de la paz en 2001.

Otros fallecidos

- 8 de enero: Rodrigo Silva (73 años), músico colombiano.

- 23 de enero: Nicanor Parra (103 años), poeta chileno.

- 24 de marzo: José Antonio Abreu (78 años), músico venezolano.

- 15 de mayo: Tom Wolfe (88 años), padre del nuevo periodismo.

- 22 de mayo: Philip Roth (85 años), escritor.

- 28 de mayo: María Dolores Pradera (93 años), cantante española.

- 8 de junio: Anthony Bourdain (61 años), chef.

- 15 de junio: general Manuel José Bonnet (82 años), excomandante de las FF. MM.

- 25 de junio: Luis Fernando Montoya (61 años), actor.

- 11 de agosto: VS Naipaul (85 años), nobel de literatura.

- 25 de agosto: John McCain (81 años), exsenador de EE. UU.

- 6 de octubre: Montserrat Caballé (85 años), soprano española.

- 16 de octubre: Roberto Burgos C. (70 años), escritor.

- 30 de octubre: Teodoro Pet-koff (86 años), periodista venezolano.

- 13 de noviembre: Lucho Gatica (90 años), bolerista chileno.

- 14 de noviembre: Fernando del Paso (83 años), escritor mexicano.

- 20 de diciembre: Adolfo Echeverría (86 años), músico.



