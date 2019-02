La ex ‘top model’ Nastasia Urbano y famosos que quedaron en la ruina

Archivo particular

En 2010, el exboxeador estadounidense Mike Tyson reconoció que estaba prácticamente en la ruina. Pero esta no fue en la única ocasión en la que habló de su situación financiera. En 2003, el excampeón del mundo declaró que estaba totalmente en la ruina. "He gozado de la vida, pero ahora sí, he quebrado, y sin embargo estoy agradecido”, afirmó en una entrevista a medios. El estadounidense despilfarró su dinero en automóviles de lujo, joyas y hasta en tigres de Bengala -uno de estos realizó un insólito 'cameo' junto con su dueño en la película '¿Qué pasó ayer?'-.