¿Qué ha hecho Emily Ratajkowski para ser famosa?

Pasó Navidad en Cartagena y emocionó a todos los colombianos por su presencia en la ‘ciudad amurallada’, pero ¿qué ha hecho la popular Emily Ratajkowski para ser tan admirada y famosa?



Emily, quien estuvo con sus padres (Kathleen Balgley y John David Ratajkowski) y su esposo (Sebastian Bear-McClard) en la capital de Bolívar, nació en Westminster, Inglaterra, el 7 de junio de 1991.

Aunque su nacimiento fue en Europa, sus papás son estadounidenses y por eso su crianza fue en California (EE. UU.).



Siendo todavía adolescente, hizo sus primeras apariciones en cine y televisión. Participó en el cortometraje ‘Andrew's Alteration’ (2004) y después en la película ‘A Year and a Day’ (2005). También actuó en dos episodios de la popular serie juvenil ‘iCarly’ (2029-2010).

Emily es considerada una de las mujeres más sexys del mundo.

Lo siguiente en su carrera fue una aparición en un video musical. Era de la canción ‘Fast Car’, de Taio Cruz (2012).



En el 2013 se dio su despegue real en el mundo del entretenimiento: fue protagonista del video musical ‘Blurred Lines’, de Robin Thicke, con T.I. y Pharrell Williams, y ahí le llegó la fama internacional.



Hay dos versiones del clip, en una se ve a Emily en semidesnuda junto con otras dos modelos. En la otra, las tres mujeres salen con un top. El sencillo, como tal, se convirtió en canción del año en varios países.



Tras el reconocimiento con ‘Blurred Lines’, Ratajkowski participó en el video de la canción ‘Love Somebody’, de Maroon 5, y ha estado en varias películas, así como en algunos capítulos de series.

Robin Thicke

Maroon 5

‘We are your friends’ (2015), ‘I feel pretty’ (2018) e ‘In Darkness’ (2018) han sido algunas de las películas en las que ha estado. La más recordada es ‘We are your friends’, en la que actuó junto con Zac Efron.



En cuanto a las series, participó ‘The spoils before dying’ (2015) y en ‘Agente day’ (2016).



Asimismo, ha aparecido en varias revistas, como Vogue Estados Unidos, España y Alemania; Marie Claire, Harper’s Bazaar, Sports Illustrated y GQ, entre otras.



La revista Esquire la eligió como la Mujer del Año en el 2013 y en abril del 2014 FHM la escogió como la cuarta más sexy del mundo, entre otros reconocimientos.



Ella misma se describe como modelo, actriz, feminista y diseñadora. Esto último lo aplica en Inamorata, una tienda de vestidos de baño.



