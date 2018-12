El multimillonario lío de Shakira con el fisco español

“Shakira ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria”, subraya el comunicado que publicaron el viernes los abogados de la cantante colombiana. Eso como respuesta a la querella que presentó contra ella ese mismo día la Fiscalía de Barcelona (España), por seis delitos de fraude fiscal cometidos entre 2012 y 2014 y que ascienden a 14,5 millones de euros, algo más de 52.000 millones de pesos.

“No debe nada al Estado español. Ha cumplido en todo momento con todas sus obligaciones tributarias”, prosigue el documento de su defensa.



La Fiscalía de la capital catalana abrió diligencias en 2017 con el fin de investigar a Shakira después de que la Agencia Tributaria remitiera un informe en el que alertaba sobre su evasión en el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y de patrimonio entre esos años.



El ente acusador sostiene que la cantante habría simulado residir en otros países con tratamientos fiscales favorables durante más de seis meses para no pagar esta cuota cuando en realidad “vivía en España de manera habitual”. De acuerdo con la legislación española, una persona pasa a ser residente a efectos fiscales en España –y por lo tanto debe pagar impuestos– cuando permanece la mitad del año más un día en el país.

La querella también está dirigida contra un abogado con residencia en Nueva York –al que se refieren como “consejero legal global de la querellada”– que, supuestamente, habría ayudado a Shakira a crear “un entramado societario” para defraudar. El escrito añade que la artista utilizó hasta 14 empresas en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos al fisco español. Por todo ello, le piden que declare como investigada y que pague una fianza que asciende a 19 millones de euros.



El comunicado de la artista dice que dicha estructura societaria se formó en el 2007, “cuando Shakira no vivía en España ni tenía intenciones de hacerlo”, y que, además, la sociedad “fue validada por autoridades de la Unión Europea en reiteradas ocasiones”.



Para la Fiscalía, es claro que la barranquillera vivió en España todo el 2012 y parte del 2013. Más exactamente en Barcelona, donde compró una casa con su actual pareja, el jugador del Barça Gerard Piqué, donde residen actualmente, y la cual “pasó a constituir el domicilio familiar”. Shakira, por su parte, aseguró en varias ocasiones que durante esos años tenía residencial fiscal en Bahamas. Sin embargo, continúa el ente, “durante los años 2012 a 2014 la querellada no estuvo ningún día de presencia física en Bahamas y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio ni declaración de ningún otro tipo de impuesto”.



La defensa de Shakira, que puntualiza que esta fijó su residencia en España en 2015, califica este procedimiento judicial de “atropello recaudatorio” y asegura que se está utilizando a la cantante como chivo expiatorio para “meter miedo al resto de contribuyentes”.



De acuerdo con medios españoles, los abogados de la colombiana y la Agencia Tributaria llevaban meses en conversaciones para llegar a un acuerdo por la vía administrativa. Hacienda, como recoge el informe que remitió a la Fiscalía, terminó por descartar el arreglo por considerar que hubo una intención clara de defraudar. La querella está pendiente de ser admitida en el juzgado.

Las protestas de la defensa

El comunicado que dieron a conocer los defensores de Shakira asegura que la artista colombiana no ha recibido formalmente la querella sino que se enteró de su existencia a través de la prensa. Agrega que “lo más grave es que la Fiscalía lo ha filtrado a la prensa incluso antes que al juez, extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus”.



REDACCIÓN DOMINGO