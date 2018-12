Navidad y Año Nuevo, también con sus mascotas

En medio de las agitadas celebraciones de fin de año se nos pueden pasar por alto detalles importantes, como por ejemplo incluir a nuestros animales de compañía en los planes que estamos haciendo para la celebración de Navidad y Año Nuevo y por supuesto en las anheladas vacaciones.

“Perros y gatos son miembros de la familia. Y una de las responsabilidades que se asumen cuando se acoge un animal es precisamente qué va a pasar con ellos cuando vayamos de vacaciones o en las actividades de esta época”, dice Carolina Alaguna Cruz, médica veterinaria etóloga.



Asegura la especialista que es importante tenerlos en cuenta porque los perros, por ejemplo, generan un vínculo afectivo muy fuerte con sus humanos y, adicionalmente, los cuidadores adquieren esa responsabilidad con ellos. “Son seres vivos que pueden sufrir miedo, ansiedad, estrés. Y por lo tanto, si nosotros nos hacemos cargo de ellos, debemos saber que su bienestar físico y emocional es importante”, explica.



Jorge Gallego Rodríguez, coordinador de medicina interna y docente de urgencias de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia, comparte la opinión. “Es vital recordar que nuestras mascotas son miembros importantes de la familia y por ello no se deben hacer a un lado en esta época de festividades navideñas”, señala. Son cuatro los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta al pensar en el bienestar de nuestras mascotas en estos días especiales:

1. Llévelos de vacaciones

¿Si es un perro, lo llevamos de vacaciones o lo dejamos?

​

Esa es la primera inquietud que se debe plantear y resolver. “Si nosotros estamos planeando salir para final de año, lo importante es saber qué vamos a hacer con nuestro animal de compañía y básicamente las opciones son dos: llevarlo, si esa es una alternativa, o dejarlo al cuidado de alguien o en algún sitio en donde lo cuiden y le den lo que necesita”, señala Alaguna.



En el caso de los perros es bueno saber que ellos disfrutan mucho las guarderías campestres, especialmente si están acostumbrados a ir diariamente a ellas. Por esa misma razón, muchos de estos lugares ofrecen servicio de ‘hotel’ durante los picos de temporada alta de vacaciones.



“También hay guarderías urbanas o personas que prestan sus servicios para cuidarlos en sus propias casas. Las opciones son múltiples para los perros”, dice la experta.



Recomienda visitar el sitio elegido antes de tomar la decisión y en la medida de lo posible llevar al perro al lugar y dejarlo una noche al menos para ver su reacción, para que conozca el sitio y no lo rechace en el momento en el que ya va a ser dejado allí.



“También hay que ver el personal que lo atiende para quedarnos tranquilos de que es un buen sitio. Ojalá sea un lugar recomendado por amigos o familiares o por nuestro médico veterinario de confianza. Que no sea un sitio escogido por lo barato sino por su calidad. Que sea un sitio cerrado, con seguridad, conocer dónde va a dormir, si hay médico veterinario aliado o de planta; eso es importante por si llega a presentarse alguna eventualidad”, explica.

Finalmente, no olvide dejar a su perro debidamente identificado, con collar, placa o microchip y con su esquema de vacunas al día. Así mismo, es conveniente ponerle un antipulgas y desparasitarlo al llegar de vacaciones.

2. Comidas navideñas, regalos y propósitos de Año Nuevo

A la hora de las novenas y las cenas especiales hay que recordar que los animales no deben compartir este tipo de comidas con los humanos.



“Nuestras mascotas no deben comer nada diferente a su comida habitual. Es contraindicado darles comida de humanos. Y sobre todo la comida navideña, pues podría sufrir su mascota de intoxicación alimentaria con graves desenlaces”, explica el veterinario Gallego Rodríguez.



Y como la época invita a dar regalos y a hacer propósitos de año nuevo, Carolina Alaguna invita a incluir en ellos a sus animales de compañía más allá de las cosas materiales. Sin embargo, vale pensar que esta época puede ser ideal para renovarles su cama o comprarles nuevos juguetes. “A la hora de cierres del año, en los propósitos se puede incluir a los animales de compañía, en especial teniendo en cuenta cosas o promesas que no les hemos cumplido: por ejemplo, salir a trotar con ellos, incluirlos en esa meta que nos vamos a fijar de hacer más ejercicio. Eso se traduce en dedicarles más tiempo y de mejorar la calidad de vida de ellos y la nuestra”, dice Alaguna.

Así mismo, si uno de sus propósitos es viajar, elija destinos a los que los pueda llevar; si se propone ahorrar, planee también un ahorro programado que le permita reaccionar adecuadamente si su animal tiene algún percance.

3. Gatos no tan solitarios

“Para los gatos es muy importante su territorio, por eso el mejor consejo es dejarlos en casa y que alguien de confianza, que ya conozca al animal, lo pueda cuidar”, dice Alaguna, explicando que “también hay servicios de ‘gatinanas’ o personas que van al domicilio a limpiarles la arenera, cambiarles la comida y jugar con ellos un rato, por tarifas que usualmente van de los 25 a los 40 mil pesos, dependiendo de los servicios que se requieran”.

También se recomienda hacer uso de feromonas sintéticas o aromaterapia floral. Si la decisión es dejarlo en una guardería, se debe elegir una que tenga servicios especializados. También hay que visitarla y recorrerla, para asegurarse de que se trata de un lugar idóneo. Hay que comprobar que cuente con todos los servicios, que los gatos estén en cubículos separados los unos de los otros, ya que ellos necesitan espacios independientes.

4. Ojo con la pólvora

El efecto de la pólvora en los perros y los gatos está muy ligado a los trastornos que genera en cada uno de ellos, explica Gallego Rodríguez.



“La mayoría de estas explosiones alcanza a superar los decibeles que los gatos y los perros pueden tolerar. Al ser un ruido tan fuerte el que produce la pólvora, ocasiona alteraciones en el sistema nervioso de estos animales debido al estrecho vínculo que hay entre el oído y el sistema nervioso central, lo que termina generando estrés y con ello una alta descarga de cortisol, taquicardia y ansiedad”, advierte.



Explica que por estas razones “muchos de ellos huyen velozmente con rumbo desconocido, lo que puede tener nefastas consecuencias como terminar atropellados por automóviles o perderse”.



Por eso se recomienda mantenerlas aisladas del ruido externo, cerrar bien ventanas y puertas y tenerlas en una habitación acompañadas por alguno de sus amos.



“Cuando las mascotas se asusten está prohibido gritarles o hablarles fuerte, hay que hablarles de manera tranquila con un tono de voz normal. Hay que tener mucho cuidado con los animales gerontes pues suelen ser más sensibles y más nerviosos”, dice el docente de la Universidad de Antioquia.



Si ante la lluvia fuerte o los truenos los animales se muestran asustados y nerviosos, se puede descubrir que seguramente serán sensibles cuando adultos a ruidos fuertes como los de la pólvora.



