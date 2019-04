Los secretos del éxito de Anitta, la 'Beyoncé' brasileña

Son las 5 de la tarde y solo hay una mesa servida en el piso 24 de un hotel cinco estrellas de Retiro, en Buenos Aires, donde una chica almuerza con sus tacones aguja blancos y una chaqueta rosada.



Es Anitta, la artista pop más escuchada de Brasil, embajadora de la música que suena en la favela, capaz de llenar un estadio sin despeinarse, la primera de su país en lograr que una canción en portugués figurara entre las 20 más escuchadas de Spotify; y quizás la única que se posicionó como empresaria antes que cantante para convertir su 'perreo' en una máquina de facturar.

Cada segundo en la vida de la estrella de 26 años es un nuevo 'like' en alguna de sus plataformas digitales: tiene 11 millones de suscriptores en YouTube y sus videos acumulan 3.000 millones de vistas. En Instagram supera los 36 millones de seguidores y los 8 millones en Twitter.

Anitta es como una atleta de alto rendimiento de la música FACEBOOK

TWITTER

Así de huracanada es la vida de esta mujer y en ese ímpetu forjó su carrera en el 'funk' carioca, que no tiene nada que ver con el 'funk' que se conoce fuera de Brasil (que nació en las favelas de Río y tiene influencia del 'hip hop' y la música electrónica de los 80 y 90). Muchos lo comparan con el reguetón por su baile ‘hasta abajo’.



“Anitta es como una atleta de alto rendimiento de la música”, dice un productor en el documental que Netflix produjo sobre la vida de la cantante. Su más reciente proyecto es 'Kisses', pero fue 'Jaque mate' el que la catapultó a la fama. Consistió en lanzar una nueva canción y video cada mes.

El álbum Kisses (besos, en inglés), está compuesto por diez canciones. La artista dice que refleja las múltiples personalidades que tiene. Foto: Archivo particular.

Ya a los 5 años, Larissa de Macedo Machado (su nombre real) imitaba a Britney frente al espejo y se paseaba por la calle cantando con un micrófono de plástico. Su papá, un vendedor de baterías para autos de Honório Gurgel, un barrio de clase media–baja en la periferia de Río, quería que estudiara Administración. "Tienes que conformarte con un título de pobre que te asegure un trabajo", le insistía.

Su papá no quería que fuera cantante. ¿Fue difícil escapar de eso?



No. Mi voz es fuerte y nunca necesité ayuda de nadie para hacer mis cosas. Entiendo la preocupación de un padre que quiere que su hija tenga para comer y vestirse. Quizá lo escuché, porque hice un curso técnico de Administración, que me ayudó mucho en mi rol actual de empresaria. Pero mi sueño era otro, era cantar.



La conocen como 'la Beyoncé' brasileña por seguir ese modelo de artista–empresaria.

¿Se identifica con ella?



Claro. Me veo más como una empresaria que canta y no al revés. Cuando no tenga más energía para bailar, seré muy feliz en el mundo de los negocios. Ya estoy produciendo a algunos artistas y doy charlas motivacionales para empresas, en las que hablo de marketing y recursos humanos.



¿Le gusta más ser empresaria que cantar?

​

(Risas) Me gusta muchísimo ser empresaria. El ritmo de vida de una cantante de 'funk' es muy fuerte y no sé si voy a aguantar demasiado. Tengo 26, pero no me veo haciendo esto a los 40.



¿Se imagina qué hubiese sido de su vida si seguía con la Administración?



Creo que hubiera llegado lejos en cualquier profesión porque soy determinada y enfocada en lo que hago.

Me veo más como una empresaria que canta y no al revés. Cuando no tenga más energía para bailar, seré muy feliz en el mundo de los negocios FACEBOOK

TWITTER

De mendiga a millonaria

En términos de crecimiento patrimonial, el documental de Netflix narra un 'business' plan memorable: el ascenso meteórico desde esos años en Honório Gurgel —“vivíamos todos amontonados en una casa que se caía a pedazos”, recuerda en la serie— hasta la actual mansión de Anitta en Río.



Mientras el fenómeno se agiganta, Anitta jura ser su propia marca y destaca que ya tiene oficinas en varias ciudades del mundo. Hasta hace poco ella y su hermano se ocupaban de todo, ahora, acaba de contratar un CEO para que le dé una mano con su imperio. Mientras tanto, 'Forbes' ya la cuenta entre las artistas mejor pagas de Brasil. "Da unos 20 shows por mes y cobra 50.000 dólares cada uno", dice la revista.



Autogestión, cabeza empresarial y la suerte de estar en el momento y lugar justos la llevaron a ser descubierta en 2009 por un productor de 'funk' carioca que encontró sus videos en YouTube. Su primer 'hit', que la llevó a firmar con Warner en 2013, fue 'Meiga e Abusada'.

Ahora, lleva cinco discos editados, nueve 'singles' en inglés —en colaboración con consagrados como el DJ sueco Alesso—, que le abrieron las puertas del mercado norteamericano, y una veintena de 'hits' en español. Cantó con el reguetonero colombiano J Balvin el tema 'Downtown' y con Maluma, 'Sí o no', y se hizo conocida en toda Suramérica, además, alcanzó el récord de ser la única brasileña en el top 50 de Billboard Digital.



¿Cómo maneja el ego?

​

Mi ego es muy fácil. Soy muy tranquila. El problema es el ego de los que trabajan conmigo. Siempre tengo un montón de personas cerca de mí diciéndome "qué linda eres", "qué lindo lo que haces". Yo no los escucho. Lo agradezco, pero sé medir las cosas. El ego de quienes me rodean es lo más agotador, más que los conciertos o que escribir canciones.



Sus videos son grabados en escenarios muy distintos a los del típico artista urbano. ¿Cuál es el mensaje?

​

No me gusta hacer canciones solo para bailar. Claro que quiero que disfruten, pero también que reflexionen y debatan sobre un tema. El entretenimiento es la forma más rápida de pasar un mensaje mientras la gente se está divirtiendo. Por ejemplo, el video que grabé con Alesso en el Amazonas (de la canción 'Is That For Me') fue para concienciar a la gente sobre cómo el gobierno está liberando la deforestación y para mostrarle al turismo la belleza del lugar.



Cuando invité a la 'drag queen' Pabllo Vittar a cantar conmigo también fue para mostrar que es posible que una transformista sea respetada y tenga una profesión. El video con Pabllo lo filmamos en Marruecos, un país de mentalidad muy cerrada, en el que era fuerte tener a una 'drag queen' bailando con poca ropa.

El video que más revuelo causó fue el de 'Vai Malandra', en el que Anitta muestra su cola en primerísimo primer plano, rodeada de una docena de mujeres en microbikinis. El clip se rodó en una azotea de la favela de Vidigal, junto a MC Zaac, uno de los principales referentes del 'funk' carioca, y cuentan que el rodaje tuvo un operativo de seguridad similar al de Michael Jackson cuando filmó 'They Don't Care About Us' en la favela de Santa Marta.



Por 'Vai Malandra' la acusaron de poner a la mujer como objeto.

​

Sí, pero la mujer soy yo, y a mí me gusta ser esto. Nadie puede dictar la manera correcta de ser mujer. Me gusta ser sensual y mostrar mi cuerpo, ¿por qué no hacerlo? Nosotras decidimos lo que hacemos de nuestra vida y nuestro cuerpo. Y si mostré mi celulitis con zoom y sin photoshop fue para que las mujeres entendieran que no debemos avergonzarnos de lo que somos.



En la serie cuenta que la depresión era su fantasma, ¿cómo la maneja?

​

Estoy en tratamiento hace casi un año. Encontré un medicamento que me ayudó mucho y también tengo acompañamiento profesional. Estoy muy bien ahora, pero tuve un momento de tristeza muy grande. Supongo que fui acumulando todas esas cosas feas que la gente decía de mí (en la serie cuenta que la acusaban de "burra, favelada, funkera"). Cuando me relajé, después de 'Vai Malandra', todo salió.



¿Qué le genera Bolsonaro?

​

Estoy a favor de la democracia y si la gente lo eligió, hay que respetarlo. Es verdad que tener un representante que tiene declaraciones machistas, racistas y contra la comunidad LGBTI puede estimular a la gente a pensar de ese modo. Y eso no está bien.



JOSÉ TOTAH- LA NACIÓN, ARGENTINA

GDA