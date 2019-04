Se revoluciona la industria gastronómica en Colombia

Aunque parezca increíble para algunos, el renglón económico de los restaurantes en Colombia (catering y bares) generó más de un millón de empleos en el país en 2018 (6.5% del total ocupacional) gracias a la avalancha de turistas que llegaron a Colombia: 4 millones 500 mil, según cifras de Anato.



Esta realidad hace necesario el reforzar las bases estructurales del negocio para brindar una oferta suficiente, con variedad y buen gusto, y de esto conoce muy bien el Instituto Gato Dumas, responsable de formar a los expertos gastronómicos del futuro.

Por ello, grandes estrellas de la cocina colombiana como Marcos Beltrán (chef ejecutivo de Andrés Carne de Res), 'El Mono' Troya (El Humero), entre otros, volvieron a la escuela para completar su formación como los mejores cocineros; dicha decisión – a pesar de su éxito – solo podría estar motivada por la leyenda que rodea al hombre que muchos consideraron en los años 50`s y 60`s como el chef más creativo de toda América: el ya fallecido Carlos 'El Gato' Dumas.



Pero, ¿Cómo llega esta escuela a Colombia? “Representando a mi escuela de gastronomía viajé a Argentina para un evento y allí conocí la leyenda del Gato Dumas y su método: me enamoré perdidamente y concluí que esta fórmula de éxito debía replicarse en Colombia”, reveló Carolina Parra, presidente del Instituto.



La evolución, desde la apertura del Gato Dumas en el norte de Bogotá en 2003, ha sido una tarea ardua y minuciosa: Carolina transformó toda su operación basada en las enseñanzas del legendario chef, trajo a sus pupilos desde Argentina a Colombia y construyó una moderna edificación, dotada con la más alta tecnología; pero el secreto de su éxito – reflejado en la enorme demanda que existe por sus graduados, sus 'Gatos' en los mejores restaurantes del mundo – no radica en ollas y sartenes finos, sino en su estilo formativo. “Nuestro objetivo es conectar a nuestros estudiantes con sus aspiraciones”, explicó.



Un riguroso programa de formación académica, intenso trabajo, estudio y retroalimentación de los mejores chefs mundiales, traídos por la institución para dictar conferencias especiales (como el reconocido pastelero puertorriqueño Antonio Bachour, y los chefs Xano Saguer, Carlos Lischetti y Jordi Morera, entre otros) culminan en una vasta red de contactos nacionales e internacionales, que permiten al joven cocinero ubicarse laboralmente en los más exclusivos y exigentes restaurantes.



“Los referentes gastronómicos del mercado tienen a graduados de Gato Dumas en sus cargos más importantes: Lina María Serrano, una de nuestras cocineras destacadas, es la segunda al mando de la cocina de Harry Sazón; también están Walter Arango, quien es el Chef ejecutivo del Hotel W y Juan Diego Vanegas, creador de Juan Burgers, chef del programa de televisión El desayuno… en fin: la lista es interminable”, indicó Carolina Parra.



Gato Dumas posee dos sedes en Colombia: Bogotá y Barranquilla, y cada una ha graduado a importantes exponentes de la gastronomía mundial: Juan Camilo Quintero, egresado de la escuela de Bogotá, fue reconocido como el mejor chef emergente de Italia, gracias a su versatilidad y creatividad; por su parte Cocina 33, considerado uno de los mejores restaurantes en la capital del Atlántico, fue creado por Manuel Mendoza, talento Caribe; su cocina y su particular estilo son fiel reflejo de la sede Barranquilla, de la cual tanto él como otros 500 jóvenes se han graduado desde 2008.