Mauricio Silva y su crítica gastronómica llegan a la Edición Domingo

Después de diez años de publicar su columna sobre gastronomía para la revista ‘Carrusel’, el periodista Mauricio Silva Guzmán salta ahora a las páginas de la Edición Domingo de EL TIEMPO.



A diferencia de Margarita Bernal y Francis Mallmann —nuestros habituales colaboradores en temas culinarios, y a quienes Patricio Tapia complementa con el fascinante mundo de los vinos—, Silva estará enfocado en hacer crítica gastronómica.

Sus columnas servirán de guía para que nuestros lectores tengan la mejor información a la hora de escoger un sitio para ir a comer, incluidas las virtudes, fortalezas y debilidades de los diferentes locales.



Con su característico estilo fresco, directo y acertado, Mauricio Silva —un apasionado de la buena mesa y un ‘buena muela’, tal cual como se llamará su columna— les contará lo que pueden esperar de un buen restaurante y por qué vale la pena visitarlo.

“Aquí hay que decirle a la gente dónde se come rico, quienes hacen seriamente el trabajo, qué platos son imperdibles y si el lugar es costoso o no. Sin mucho más”, asegura.



De la misma manera, Silva subraya lo que difícilmente encontrarán en sus textos: “En un país tan jodido, con tantas irregularidades, donde ha costado tanto desarrollar una amplia cultura gastronómica —la cocina de adentro y la de afuera—, sería tonto jugar el papel del crítico verdugo. Esto no es Nueva York, Londres o París, como para andar por ahí acabando restaurantes, simplemente porque las bebidas se demoraron, porque la camisa del mesero no me gustó o por cualquier otro capricho del ego”, afirma el columnista.

En un país tan jodido (...), donde ha costado tanto desarrollar una amplia cultura gastronómica –la de adentro y la de afuera–, sería tonto jugar el papel del crítico verdugo FACEBOOK

TWITTER

Una amplia trayectoria

Mauricio Silva Guzmán es un periodista bogotano que ha estado ligado a EL TIEMPO Casa Editorial desde hace más de 25 años.



Actualmente, se desempeña como editor jefe de la revista BOCAS —donde ha publicado destacadas entrevistas— y es crítico gastronómico de la revista DONJUAN.



Durante más de 15 años, ha ejercido el periodismo gastronómico y ha asistido, como invitado, panelista y moderador, a los festivales y congresos gastronómicos más importantes del mundo y Colombia, entre ellos, Madrid Fusión, Mistura y Ñam.



Además, lideró la creación de Fogón Colombia, el colectivo que reunió a 50 de los mejores chefs del país que, entre otras tareas, dejó un manifiesto para promocionar, definir y defender la gastronomía colombiana.



Silva ha ganado en dos ocasiones el premio Simón Bolívar de periodismo con temas que hablan de sus otras dos pasiones: el deporte y la salsa. En el 2004, con un reportaje sobre el Joe Arroyo, titulado ‘El rey no ha muerto’, publicado en la revista ‘Rolling Stone’, y, en el 2010, con un reportaje sobre la vida de Faustino Asprilla, titulado ‘La fiesta de Fausto’, publicado en la revista DONJUAN. Además, es autor de varios libros. El último de ellos se llama ‘La leyenda de los escarabajos’, un gran y completo homenaje a las figuras del ciclismo nacional.



Le damos la bienvenida a Mauricio Silva y a sus críticas gastronómicas en la Edición Domingo, convencidos de que serán de enorme utilidad para nuestros lectores y de que su hábil pluma los deleitará.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO