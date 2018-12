El caldero/ Una muestra de ingenio culinario

Me alegré mucho cuando supe que Make Out es franquicia de un destacado restaurante vegano creado por el chef norteamericano Matthew Kenney. Me alegré porque me gustó mucho la propuesta gastronómica y porque celebré que ya no solo se traigan las marcas de comida chatarra con payaso incluido que tanto daño le hacen al gusto y a la salud, sino que se le haya abierto la puerta a la comida saludable.



Comida saludable y atractiva al paladar y a los ojos. Comida que cada vez tiene más acogida entre aquellos que están decididos a cuidar el organismo desde la alimentación, sin que esto signifique que deban privarse de comer rico.

Porque se come rico en Make Out. Muy rico. Y se nota que detrás de la carta del restaurante hay una larga y cuidadosa investigación, para buscar equilibrio de nutrientes y encontrar nuevas maneras de producir sabores a los que estábamos acostumbrados pero que son elaborados a partir de proteína animal, algo que no se permite en la cocina vegana.



Pero se nota que han hecho muy bien la tarea. Se comprueba sin mayores esfuerzos con platos como los tornillos cacio y pepe, ¡deliciosos! Se trata de una variación de una de las recetas más maravillosas de la cocina italiana, creada como una suerte de homenaje al queso parmesano. Pues en Make Out el queso vegano lo consiguen a partir de los marañones, y la verdad es que merece aplauso.



Otra buena muestra de este ingenio la constituyen la tocineta de coco o el chorizo de girasol, ingredientes que pueden adornar y darle un toque curioso a uno de los muchos bowls de la casa, creados con increíble equilibrio de texturas y de sabores, y en los cuales encuentra uno ingredientes tan maravillosos como la quinoa, el kale, las aceitunas o el zuchini, que siempre gustan, que siempre caen bien.



Hay sándwiches muy atractivos, como el de champiñón salvaje o el de tomate y pesto –este último, con ricota de marañón–, unas cuantas pizzas sabrosas e ingeniosas y un par de hamburguesas que demuestran que en materia de alimentación, los límites solo existen en la imaginación de quien cocina.



Me dicen que también son muy atractivos los desayunos de este lugar. Habrá que probar y juzgar.

¿Dónde?

Make Out, carrera 9.ª n.° 81-18, Bogotá.

Tel. (1) 7033217



*Crítico gastronómico, elcalderodesancho@yahoo.com.co