Emilia Grace: Una salsa imperdible / El Caldero

Lo saben de sobra mis lectores asiduos: amo la pasta. Podría comerla todos los días como el primer plato que acostumbran los italianos. Y después de un buen primer plato, ya se verá.

Y, aunque se consigue buena pasta entre las múltiples variedades que venden en los supermercados –pasta dura, la llaman; pasta de paquete–, no hay como la pasta fresca. Pasta recién hecha. Amasada apenas unas horas atrás.



En la carta de algunos restaurantes le dicen pasta fresca. En otros, como este al que hoy haré referencia, la llaman pasta hecha en casa. Y eso significa rendir culto a las tradiciones, volver a las raíces. Y no por capricho: la textura de esta pasta es más especial. Y el sabor, más auténtico.



Probé hace poco, en Emilia Grace –así se llama este restaurante que viene a ser como el segundo capítulo de esa historia que comenzó en la zona G con Emilia Romagna–, una variedad de pasta de la que a veces me antojo de tal manera que yo mismo la preparo en casa: los gnocchi. Su principal diferencia con la pasta tradicional es que estos tienen como ingrediente protagónico la papa. Los probé por primera vez en Argentina, donde tienen el buen agüero de comerlos el día 29. Y quedé fascinado.



Los de Emilia Grace llegan a la mesa en un punto maravilloso –y valga la pena decir que los gnocchi tienen una textura particular–, y la salsa que elegí para acompañarlos les sentaba de maravilla: en realidad, como las buenas salsas, no los acompañaba ni los bañaba, sino que los complementaba. Se fundía con ellos para lograr una experiencia gastronómica maravillosa.



Era una salsa amatriciana con las cantidades justas de tomate, cebolla, perejil y guanciale... sí, guanciale, que es el cachete del cerdo y ofrece un sabor similar al de la tocineta, pero más especial. Si uno lo lee, parece una salsa sencilla, con una combinación genial, la del tomate y el guanciale. Pero hay que conocer los tiempos precisos y tener la paciencia que exige el fuego lento.



Y es un gusto enorme disfrutar la amatriciana en el escenario atractivo y acogedor que es Emilia Grace, un restaurante que rinde homenaje a ese estandarte que es la cocina italiana.



Emilia Grace. Calle 65 n.° 4A-51.

Teléfono: (1) 8051386



SANCHO

