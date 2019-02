Inspirados en el tapeo (y el jaleo) madrileño / El Caldero

Recuerdo la hamburguesa que probé en estos días en un restaurante español que acaba de abrir sus puertas en Chapinero alto, y me vuelve a dar antojo.

No hay duda: es una de las mejores que he comido en los últimos tiempos. Una pequeña hamburguesa. Si se quiere, un sándwich con pinta de hamburguesa. Una hamburguesa que en realidad funciona como entrada, y que abre el apetito de una manera desbordada: como solo lo logran los platos que alcanzan de verdad la maestría.



Dirán que exagero, pero seguramente me darán la razón cuando prueben esta hamburguesa de cochinillo crocante.



Sí, una hamburguesa crocante y jugosa a la vez, con todo el sabor del buen cochinillo: el que se prepara con animales en la edad justa y que pasan por el horno el tiempo preciso.

El lugar del que les hablo se llama La Pinta, y es la primera aventura en América de un grupo de jóvenes emprendedores españoles que en los últimos tres años ha abierto en Madrid una decena de restaurantes con ambiente informal, una buena cocina inspirada en la tradición del tapeo, buena cerveza y la posibilidad de que el comedor le dé paso a la rumba en algún momento de la noche.



A Bogotá llegaron con las directrices de sus chefs ejecutivos y encontraron la complicidad de uno de los mejores cocineros españoles que ha pasado por estas tierras en la última década, Daniel Meroño, quien los ha asesorado cabalmente y ha dejado en la carta muestras de lo mejor de su talento, como esos arroces caldosos que nadie prepara como él.



La carta de La Pinta permite comer a punta de tapas y pequeños platos, en un recorrido agradable y variado, o llevar platos fuertes al centro de la mesa para compartir.



De cualquier manera, hay en ella varias opciones para tener en cuenta, como el steak tartare con tuétano, las croquetas de jamón y queso azul, el paté de morcilla con manzana verde –una tentación en la que vale la pena caer–, la caldereta de mejillones, el arroz negro con langostinos o el rabo de toro con cremoso de papa.



Una carta, sin duda, de claro corte español, en la que aparecen platos de centenaria tradición ibérica con algunos toques contemporáneos, pero con el cuidado de no perder el acento español.

¿Dónde y cuándo?​

La Pinta

Calle 56 n.° 4A-15, Bogotá. Teléfono: 320-4032326



SANCHO

CRÍTICO GASRTONÓMICO

elcalderodesancho@yahoo.com.co.