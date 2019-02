Un parador con todas las de la ley / El Caldero

Aterricé por accidente –o, más bien por necesidad, por un hambre de varias horas– en un restaurante de carretera de esos a los que uno entra un poco a ciegas.

Como dice un amigo, uno de esos paradores en los que uno no pretende “más que tanquear”.

De manera que no llegué allí con antojos ni con expectativas, pero bastó con cruzar la puerta para empezar a darme cuenta de que el lugar estaba bien puesto: un lugar enorme en donde –quizás porque era viernes– había espacio incluso para los músicos.



Un lugar espacioso que recorrían de prisa decenas de meseros con carnes tentadoras y sopas humeantes.



El lugar al que me refiero se llama La Molienda de Tavo, está muy cerca de Bogotá, a la altura de El Rosal, en la autopista que lleva a Medellín, y es uno de esos restaurantes de carta enorme en la que sobresalen los platos típicos y la parrilla.

Como el asunto empezaba a pintar bien, tuve el atrevimiento de pedir una sobrebarriga, que es uno de los cortes de carne que más me gustan, pero que rara vez pido porque no es fácil que la preparen y la sirvan como se debe.



Mientras llegaba a la mesa alcancé a arrepentirme varias veces de haberla pedido, temeroso de sumar otro desencanto en la materia.



Como supondrán los lectores que tanta antesala es para decir que me llevé una muy grata sorpresa cuando el plato llegó a la mesa, cuando probé el primer bocado, cuando comprobé que la carne tenía el grosor perfecto, el sabor maravilloso de una sobrebarriga bien sazonada, y lo que es quizás más importante en este corte: ¡la ternura y la textura ideales!



También fueron aprobados con muy buena calificación los demás platos que llegaron a la mesa: carnes en el punto de cocción en el que fueron pedidas, sopas con el encanto de la tradición campesina, yucas bien elegidas, salsas en su punto.

De manera que aquella escala que al parecer no sería más que un asunto técnico se convirtió en un recreo grato y en la oportunidad para comer algunos de esos platos típicos que forman parte de nuestra esencia y que cuando están bien logrados alegran la barriga y el corazón.

¿Dónde y cuándo?

La Molienda, Kilómetro 18.8 - Autopista Medellín, Vía Bogotá-La Vega. Teléfono: 321-5082430



SANCHO

CRÍTICO GASTRONÓMICO

elcalderodesancho@yahoo.com.co