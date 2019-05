Guerrero es Pacífico / El Caldero

Es cierto que en este país se come bien casi en todas las regiones. Pero también lo es que la cocina del Pacífico resulta especialmente atractiva. Una cocina con énfasis en los productos que saca del mar cada mañana y que prepara con recetas centenarias de raíces africanas.

Recetas en las cuales suelen ser fundamentales el coco –probablemente, el ingrediente más maravilloso del repertorio colombiano–, el plátano y una serie de hierbas que cultivan en las azoteas y van arrancando poco a poco, frescas, a medida que cocinan.



Tal vez porque en el Pacífico, el reloj avanza a otro ritmo; el tiempo es uno de los secretos de esos guisos llenos de sabor que sirven de base para tantos platos. El tiempo que permite largas cocciones que se inician muy temprano y que las cocineras suelen acompañar con bellos cantos que se mezclan con el sonido del mar que tienen enfrente.



Conocí recientemente un restaurante en Bogotá que rinde culto a esta bella tradición. Se trata de Rey Guerrero, que es también el nombre del creador de este lugar y de quien dirige día tras día las operaciones en la cocina y les inyecta a los platos esa buena onda que lo caracteriza.



Los patacones endiablados, que llevan camarones y van gratinados, abrieron un largo recorrido por una carta que rinde homenaje al Pacífico.



Un recorrido que continuó con un plato que me confirmó muy pronto las bondades del lugar: unos aborrajados de pescado y queso.



Los aborrajados, preparados con plátano maduro, suelen fascinarles a los niños, y pensaba que esta propuesta de Rey Guerrero sería una disculpa maravillosa para acercarlos a sabores más complejos y más profundos.



¡Me fascinaron esos aborrajados! Y en ellos estaba presente el mar de la manera más dulce que uno pueda imaginar.



Ya entrados en sabores y recuerdos, la cazuela “Esencia del Pacífico fue un viaje a la orilla del mar, por no decir que a las profundidades de una gastronomía que domina el equilibrio de sabores y el juego de texturas”.



Y, como si no hubiera sido suficiente, la curiosidad me llevó a probar el ‘arroz putiao’, con longaniza y frutos del mar, y ahí ya, definitivamente, caí en las redes de esta deliciosa tradición.



Ahora sé por qué Rey es el Rey.

¿Dónde y cuándo?

Rey Guerrero, calle 77 n.° 14-24, Bogotá. Teléfono (1) 2578794



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co