Las microcervecerías se toman Bogotá

Que Colombia es un país cervecero, pero sin cultura cervecera es una afirmación que comparten buena parte de los entendidos en este líquido milenario. Especialmente aquellos que están detrás del ‘boom’ que vive Bogotá en el surgimiento de pequeños establecimientos dedicados a la elaboración de cerveza artesanal. Una bebida de nicho que busca incursionar en un mercado en el que el 98 ciento del consumo está en manos de una sola empresa: Bavaria.

De acuerdo con la firma encuestadora Statista, un colombiano consume en promedio 60 litros de cerveza al año. Esto se corresponde con un gasto anual de 960.000 pesos. Una cantidad significativa pero que dista mucho de la que caracteriza a la República Checa, la nación que más consume en el mundo, con 137,3 litros en promedio por individuo; Polonia, la segunda, con 98,06 litros, o Alemania, que completa el podio, con 95,5 litros.



Incursionar en esta industria no es fácil ni barato, reconoce Carlos Agustí, uno de los fundadores de Slow Beer, una microcervecería artesanal ubicada en el barrio Teusaquillo. “Elaborar la cerveza es caro. Por un lado, están los ingredientes, y por otro, los elementos de cocción: hay que contar con una planta que, aunque modesta, te permita generar ciertos volúmenes de producción para que sea rentable. Es un sector en el que no todo el mundo puede emprender y en el que hay que apuntarle a un público con cierto poder adquisitivo”, añade. A principios de 2018 operaban en el país 151 cervezas artesanales de un total de 195 microcervecerías.



A esto hay que añadirle la barrera cultural. Rommel Fernández, uno de los socios de Bárbaros Breving Co., otro establecimiento localizado en Teusaquillo que versiona sus propias cervezas, asegura que parte de la labor de este sector es educar el paladar de la gente para que aprenda a degustar y disfrutar de nuevas propuestas.



Una selección de cuatro cervecerías especializadas en lo artesanal que despuntan en Bogotá.

El Mono Bandido

Los hermanos Villada (Mariana y Simón) empezaron con un local en Chapinero Alto hace dos años y medio, y actualmente cuentan con tres desperdigados por lugares estratégicos de la capital. El éxito de su cervecería es innegable: ‘The New York Times’ los referenció en un artículo reciente sobre planes alternativos en Bogotá.



La idea detrás de este emprendimiento es combinar el gusto por la cerveza artesanal con un ambiente en el que todos los detalles se cuidan al extremo, tanto en el diseño como en la oferta gastronómica (variedad de entradas, dos propuestas de perro caliente, cuatro de hamburguesas y, próximamente, postres). “Queremos crear una experiencia diferente que rompa con el concepto clásico de ‘pub’ irlandés lúgubre”, relata Mariana.



La cervecería cuenta con una amplia carta que incluye cocteles, bebidas sin alcohol, cervezas artesanales invitadas de otros productores locales y, claro, las suyas propias. Dos destacables: la Witbier elaborada a partir de trigo y con notas cítricas (5 grados de alcohol); y la Belgian Strong, una rubia con toques afrutados (7 grados).



Dónde y cuándo



Chapinero: Cra. 4.ª n.° 54-85. Bogotá.

Quinta Camacho: Cra. 10a n.° 69-38

Norte: Cra. 12 n.° 93-08



Precio: Entre 10.000 (copa) y 37.000 (jarra).



Horario: Todos los días. Varía según la sede.



* Servicio de comida.

Bárbaros Breving Co.

Un cocinero, Rommel; un diseñador gráfico, Sebastián, y un administrador de empresas, Juanca, son las mentes detrás de esta cervecería que inauguraron hace nueve meses.



Empezaron a “cocinar”, como lo define Rommel, como un ‘hobbie’, en la casa de la mamá de este, con una olla de apenas 20 litros. Los amigos les pagaban la cerveza a 2.000 pesos. Ahora, tras años de aprendizaje y con local propio, producen 1.300 litros mensuales en una sola cocción y reciben cientos de personas cada semana en busca de sus productos artesanales. “Para nosotros, cada receta es matemática. Hacemos cervezas muy fuertes; nos gusta exagerar mucho con ciertos ingredientes. El primero, el lúpulo; el segundo, el porcentaje de alcohol”, dice Fernández, bogotano de 28 años.



Su propuesta cervecera se conforma actualmente de tres variantes. El recorrido se inicia con la Imperial Stout-Feroz, una ‘brewery’ con cuerpo robusto, sabor tostado y color canela. Tiene toques bien armonizados de chocolate y café que disimulan a la perfección su alta graduación: 8,3 por ciento. La siguiente es la Double IPA-Brutal, que lleva a la máxima expresión la presencia de lúpulo. Es amarga, con aromas cítricos y 7,2 grados de alcohol. El trío de ases se completa con la recién llegada Bestial, una ‘pale ale’ refrescante y mucho más sutil y suave que sus hermanas (4,8 grados).



Dónde y cuándo



Calle 45 n.° 16-09. Bogotá.



Precio: entre 8.000 (vaso) y 31.000 (jarra)



Horario: miércoles-jueves: 16:30 p. m.- 1 a. m. Viernes-sábado: 16:30 p. m.-2:30 a. m.



* No tiene servicio de comida.

Slow Beer Pub

Esta microcervecería tiene un objetivo claro: que la gente disfrute con calma de la cerveza artesanal. De ahí su nombre, ‘Slow’ (despacio), y la elección del logo: un oso perezoso. “La experiencia de tomar nuestra cerveza es igual a la de tomar vino: te la tienes que tomar sin prisa, disfrutándola”, explica Carlos Agustí, uno de los socios. En total son seis: dos españoles y cuatro colombianos que aunaron fuerzas para sacar adelante este emprendimiento que nació en la casa de uno de ellos, donde se reunían para elaborar esta bebida como ‘hobbie’. Dos años y medio más tarde, y después de mucha práctica y algún descache, se decantaron por las tres variedades que ahora venden.



Su producto insignia es La Tolimense, una ‘golden ale’ con adición orgánica de panela del Tolima y 5,1 grados de alcohol. Le sigue La Samaria, que le debe el nombre a su ingrediente estrella: café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta Coffee Stout tiene 5,2 grados y en su proceso de maceración se le añade avena, que le aporta esponjosidad a la espuma. Por último, La India Catalina, una India ‘pale ale’ (IPA) con añadido de romero de Bolívar y cardamomo. Es la “traicionera”: 6,4 grados.



Dónde y cuándo



Carrera 7.ª n.° 39-45. Bogotá.



Precio: entre 7.900 (copa) y 39.900 (jarra)



Horario: Martes a miércoles: 12 p. m.-10 p. m. Jueves-sábado: 12 p. m.-1 a. m.



* Servicio de comida.

Statua Rota