'Game of Thrones', el enorme riesgo de filmar un capitulo tan oscuro

'Game of Thrones' concentró en la noche de este domingo a millones de televidentes en el planeta durante una hora y 22 minutos. Sin duda, un hito en la historia del entretenimiento global.

Pero, ¿La Batalla de Invernalia es una obra maestra en la realización de las producciones o un paso en falso de la dirección? En Twitter, uno de los referentes de las comunicaciones de los tiempos modernos, hay opiniones encontradas.



La gran mayoría valora el hecho de la propuesta narrativa: lograr mantener sin parpadear a millones de personas precisamente en estas épocas en las que la tendencia es saltar de clic en clic es toda una hazaña.



Sin embargo, ¿todos los planos fueron legibles? Hay empieza la discusión. Por ejemplo, hubo quienes no se mostraron satisfechos con lo visto –o poco visto- de la pelea de los dragones en el aire.



Cuando el espectador se pregunta qué es lo que está pasando, es evidente que el mensaje no se comunicó con claridad. La explicación a esta situación es obvia: era la batalla de 'La larga noche'.



Además, una decisión técnica. Con menos luz es más fácil tapar los errores de producción naturales en una confrontación bélica de semejantes proporciones y con tantos personajes y situaciones en simultánea.



“Sin embargo, el hecho de que la tele se haya puesto al nivel del cine en cuanto a medios y presupuestos hace que algunos creadores se olviden de una cosa importante, y es que sus escenas se ven en casa, no en una sala de cine. Muchos fanáticos se han quejado, y con toda la razón, de que la fotografía de la batalla era tan oscura que apenas permitía comprender lo que estaba sucediendo.



Y no hablamos de ver un episodio como éste en una tablet o teléfono móvil, sino que con la mejor televisión del mercado, el brillo subido al máximo y las persianas bajadas, en el primer tramo de la batalla ¡no se veía nada! Hemos pillado que esto es La Larga Noche, pero necesitamos ver lo que sucede para poder disfrutarlo. Menos mal que apareció Melissandre para prender algunas espadas”, escribe María Santonja en el portal especializado Fuera de Series.



“Lo que sí está muy claro es que los creadores de la serie han querido mimar un episodio de capital importancia dándole relevancia a todos los personajes que la audiencia adora y a la vez elevando muchísimo el listón para ofrecer una batalla memorable no solo por el número de contendientes sino también por su plasmación visual.



Sí, es uno de los capítulos más oscuros que hemos visto de la serie, en ocasiones incluso confuso por esta razón, pero el tratamiento de la luz está bastante bien justificado si pensamos que todo transcurre en la noche y que las únicas fuentes de luz son la noche y el fuego azulado de Viserion y que esa dualidad es fundamental para comprender el propio espíritu de 'Game of Thrones'”, dice Raquel Hernández Luján en el portal hobbyconsolas.



La discusión pues está abierta. No era para menos. Se trataba de una gigantesca batalla campal entre vivos y muertos que tuvo 55 días de rodaje nocturno: prácticamente dos meses de trabajo para crear una pieza que dejó sin aliento a millones de personas.



CULTURA

@CulturaET