España rectifica: ‘Aún no hay acuerdo con Colombia por Galeón’

En la mañana de este lunes, España rectificó su afirmación en el sentido de que ya había un acuerdo con Colombia sobre el galeón San José y que provocó, en diciembre pasado, una dura reacción de nuestro país.

“No hay absolutamente ningún acuerdo con nadie”, dijo en ese momento de manera enfática la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



La funcionaria aclaró, eso sí, que: “nosotros hemos tenido de parte del gobierno de España la propuesta, la oferta, de que quieren hacer unos planteamientos, tenemos la mayor disposición siempre a trabajar de la mano con el Gobierno español, entendemos que hay un interés de ellos y estamos a la espera de su propuesta”!.



El 14 de enero en Madrid, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, se echó para atrás y precisó que aún no han firmado un acuerdo con el Gobierno de Colombia sobre el galeón San José, hundido en 1708 en el Caribe.



El jefe de la política exterior ibérica dijo, sin embargo, que el Gobierno español está “en condiciones de proponer un texto concreto”. En todo caso, precisó que lo que está “asumido, en principio” es que la intervención no se hará con fines “mercantilistas” sino “museísticos”, como piden en Madrid.



“Es posible que hubiera cometido una extrapolación indebida del término ‘llegar a un acuerdo’ porque si se llega a un acuerdo, el acuerdo existe, se conoce y está firmado; no es el caso todavía”, concretó durante un desayuno informativo de Europa Press en el Hotel Villa Magna de Madrid.



En todo caso, Borrell aseguró que, por los contactos que tuvo con el Gobierno colombiano en la Cumbre de Guatemala, puede decir que les pareció “bien” el planteamiento del Gobierno español que reclama que la intervención se realice con fines “museísticos”, no “mercantilistas”.



Para Borrell, “el anterior Gobierno colombiano tenía pensado explorar el precio a través de una compañía privada que sería retribuida por la monetización de lo que se encontrara. A nosotros eso siempre nos pareció inapropiado”.



El galeón San José es, según ha puntualizado Borrell, “la tumba de 600 marines españoles”. “No es solo un tesoro escondido, que también; es un lugar sagrado, cementerio de soldados españoles”, enfatizó.



Europa Press añadió, además, que el Gobierno español ha reclamado que el tesoro que se esconda en el galeón hundido “se reparta de manera equitativa”, con “fines culturales” y “pleno respeto a esa gran tumba marina”.



Ahora, según precisó este lunes, se han puesto de acuerdo los ministerios españoles de Defensa, Cultura y Exteriores y están “en condiciones de proponer un texto concreto que las autoridades colombianas tendrán que estudiar”.



En diciembre pasado, la vicepresidenta Ramírez –la funcionaria encargada por el presidente Iván Duque para manejar este tema- dijo: “Hay una disposición nuestra, por supuesto, a analizar esa propuesta del gobierno español, entendemos que hay un interés, pues al final del día ustedes saben que todo este tema de las especies naufragas es importante también que hay, aparentemente, unos cadáveres de marinos españoles, entonces tenemos esa disposición siempre a trabajar de la mano del Gobierno Español”.



CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET