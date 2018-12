Vuelven los billetes dorados de la revista DONJUAN

Dicen que la Navidad es solo para los niños. Que son ellos los que disfrutan del árbol que se llena de regalos como por arte de magia, mientras que los adultos se preocupan por las deudas y las reuniones de diciembre. Pero en DONJUAN no están de acuerdo.



La edición de este mes de la revista está pensada para que los hombres también vivan la Navidad. Y como hay pocas cosas más emocionantes que las sorpresas, varios ejemplares tendrán entre sus páginas un billete dorado. Es un regalo de parte de DONJUAN, W Radio y otros grandes aliados de la revista para todos los lectores.

Cada billete es un regalo diferente: habrá tiquetes internacionales sencillos de Air Canada en vuelos operados por Air Canada Rouge, chaquetas Levi’s, boletas dobles para el concierto de Lenny Kravitz en Bogotá, ‘jeans’ Chevignon, botellas del Tennessee whiskey Gentleman Jack de Jack Daniel’s, chaquetas Tag Heuer, maletines Bobby y estilógrafos Lamy Alon de Inkanta, gafas Carrera Glory, relojes Kenneth Cole Reaction, kits de cuidado facial masculino Mary Kay, botas Dr. Martens y libros de Editorial Planeta, que incluyen títulos como la nueva novela gráfica de Satanás, de Mario Mendoza y Keco Olano.



Pero los billetes dorados no son la única sorpresa. La portada de la revista es Verónica Orozco, una mujer que no se cansa de aparecer en series, películas y obras de teatro.



Además de una entrevista en la que cuenta cómo se convirtió a pulso en una de las grandes actrices de Colombia, Verónica tuvo una sesión de fotos con Hernán Puentes, cuyo resultado fue una serie de imágenes que demuestran por qué está en uno de los grandes momentos de su carrera.



También hay historias que serán una excelente compañía para pasar las vacaciones. El equipo periodístico de DONJUAN eligió a los 21 personajes que decidirán la agenda del 2019 en todo el mundo y presenta sus vidas en perfiles que develan sus motivaciones, gustos e intereses más profundos. Hay políticos como Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Vladimir Putin, en cuyas manos está el futuro de la economía mundial, pero también están Brian Chesky, el fundador de Airbnb –que revolucionó el mercado inmobiliario de ciudades turísticas como Madrid, Ámsterdam y Lisboa– o Marylin Hewson, CEO de Lockheed Martin, la empresa que construye la mayor parte del arsenal de defensa de Estados Unidos.



Cada una de estas personas tiene detrás una historia fascinante: más allá de las protestas de los ‘chalecos amarillos’ en Francia, Macron, por ejemplo, es un aficionado al piano y puede pasar horas interpretando piezas de Schumann, y Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, suele salir a correr en todas las ciudades que visita, tal vez para crear ideas que lo ayuden a controlar los escándalos de privacidad de su red social.



De otro lado, la periodista colombiana Diana Pachón y el fotógrafo mexicano Mario Domínguez cuentan en una apasionante crónica la historia de Sergio Gutiérrez Benítez, un sacerdote mexicano que en la década de 1970 se inventó el personaje de Fray Tormenta y entró a los rings de lucha libre para financiar un orfanato. Su éxito fue tan grande que la película Nacho libre, dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jack White, está basada en su historia. Hoy, sin embargo, Fray Tormenta es un párroco que a veces da misa con su inolvidable máscara en una pequeña iglesia de Texcoco, un pueblo a 40 kilómetros de Ciudad de México.



Y, en otro plato fuerte de esta edición de fin de año, nuestro crítico gastronómico Mauricio Silva reseñó los mejores restaurantes de La Candelaria, el tradicional barrio bogotano que durante 2018 se convirtió en un epicentro de un particular boom gastronómico que se está viendo en la capital del país.



La revista incluye también una selección de motocicletas que lograron hacer historia debido a los íconos populares que las manejaron, una entrevista con el escritor Ricardo Silva Romero, un perfil de Alfonso Cuarón –el director de la aclamada película mexicana Roma–, una reseña sobre las innovaciones en las cámaras de los celulares y mucho más.



Los billetes dorados estarán repartidos al azar en el interior de las revistas que reciben nuestros suscriptores y también en las que se venden en puestos de revistas de todo el país.

EL TIEMPO