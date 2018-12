Natalia Lafourcade habla de su reacción cuando Maluma ganó Grammy

Ocurrió el pasado 15 de noviembre, durante la ceremonia de los Latin Grammy. Maluma obtuvo su primer gramófono tras resultar ganador en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop por su trabajo 'F.A.M.E.'. Mientras el colombiano daba su discurso de agradecimiento, la cámara enfocó a la cantante mexicana Natalia Lafourcade, quien se mostraba disgustada.



De inmediato, la reacción de Lafourcade, quien esa noche se alzó como ganadora en la categoría Álbum Folclórico, se hizo viral en redes sociales. Cientos de usuarios sugirieron que, a juzgar por su reacción, la cantante no estaba de acuerdo con el reconocimiento a Maluma.

A propósito de los comentarios que suscitó su reacción, la cantante se refirió al respecto en una entrevista con el programa Suelta La Sopa, de Telemundo. Allí aclaró que no tiene nada en contra del cantante colombiano.

“Ay no, yo no tengo ningún problema con don Maluma. A Maluma baby se le quiere”, dijo la cantante en un diálogo que sostuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México con ese programa de entretenimiento. “Cero, no tengo ningún problema con el señor Maluma, por Dios”, añadió.



En la entrevista, cuando el periodista le preguntó si se había comunicado con el artista colombiano para hablar sobre lo ocurrido, Lafourcade explicó que no lo encontró necesario, pues cree que el colombiano no se enojó por su expresión.



Sobre su comentada reacción dijo: “Hago muchas caras, ya me conocen. Qué viva la diversidad. Qué viva la música. Como dice mi padre, hay música buena y música mala. Hay a quien le gusta el reguetón y hay a quien no le gusta y eso está bien".

Entre risas, Lafourcade también aseguró que no tiene reparos con el reguetón. "Yo sí bailo reguetón de repente. Cuando se me mete el regueton, se me mete, como a todos (risas)", dijo.



Estas declaraciones se conocen días después de que la misma Lafourcade publicara en su cuenta de Facebook una carta en la que, no solo agradece por el reconocimiento que recibió su álbum 'MUSAS Vol. 2' en la ceremonia de los Latin Grammy, también se refiere a este episodio con Maluma.



“Hoy quiero decirle a mis compañeros en la música que me llenan de inspiración. A Maluma, que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas”, escribió la cantante.



Maluma, a la fecha, no se ha pronunciado al respecto.



ELTIEMPO.COM