Miss Estados Unidos se burla de dos concursantes que no hablan inglés

A pocos días de la final del concurso Miss Universo, Sarah Rose Summers, concursante por Estados Unidos, está dando de qué hablar y no por la mejor razón.



La candidata norteamericana criticó a Miss Vietnam, H'Hen Nie, porque no sabía hablar inglés. Dichas expresiones quedaron captadas en una grabación, lo que ha generado comentarios negativos contra Summers en las redes sociales.

"Ella (Nie) es tan tierna cuando pretende saber mucho inglés (...) Le haces una pregunta, tras sostener una conversación, y solo asiente con su cabeza y sonríe", dice la candidata estadounidense.



En la grabación también aparecen la señorita Colombia, Valeria Morales, y la australiana Frances Hung. Juntas secundaron a la soberana estadounidense, quien también habló sobre Miss Cambodia, Rern Sinat.

"(Sinat) está aquí (en Miss Universe) y no habla nada de inglés. Lo que es peor, nadie habla su idioma, pobre Cambodia", agregó Summers, quien es natural de Nebraska.

Varios perfiles en Instagram han colgado el polémico video que dura 30 segundos. Cuándo y por quién fue difundido inicialmente, no ha sido establecido.



"Ustedes no merecen ser Miss Universo", escribió @sarinhaxx en alusión al comportamiento de Morales, Hung y Summers. "¿Por qué son tan groseras? Parece que están celosas de Sinat y Nie. Búsquense una vida, por favor", dijo @sl_lion.



Este jueves, se realizó la preliminar con trajes de baño y gala del certamen, cuya final está pautada para el domingo, 16 de diciembre de 2018, en Tailandia. Candidatas de 94 países y territorios autónomos compiten por este título.

EL NUEVO DÍA (PUERTO RICO) / GDA