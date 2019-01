Mara Cifuentes y otras 'trans' que han triunfado en la TV colombiana

Instagram: maracifuentes1

Una vez se conoció su condición, su participación en el reality provocó todo tipo de comentarios. Sin embargo, Cifuentes aseguró en un episodio del programa: "Yo quiero que todas las personas que me están mirando, que se sienten como yo, no tengan miedo a que les digan nada. Sean fuertes, porque tenemos que cambiar el mundo y tenemos que quitarle toda esa ignorancia al mundo y demostrarle de lo que estamos hechas, de que somos fuertes, trabajadoras, de que estudiamos, de que no somos objetos sexuales". Y añadió: "Quiero que sepan que no están solas y que yo estoy acá siempre para representarlas".