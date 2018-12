Los memes más chistosos y virales de 2018

Archivo Particular

La película 'Avengers: Infinity War' no solo fue una de las películas más exitosas de 2018, también dio origen a algunos de los memes más populares. 'No me quiero ir, señor Stark', es uno de ellos. Este meme resumen una parte de la película en la que los personajes empiezan a desparecer por obra del villano Thanos. “No me siento bien” le dice Spiderman a Iron Man cuando se está desvaneciendo. “No me quiero ir, señor Stark”, añade. La imagen fue popular durante Rusia 2018. Usuarios en redes sociales la usaban para despedir a los equipos que eran eliminados del certamen deportivo.