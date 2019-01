La 'influencer' Kika Nieto, criticada por salir en línea de cuadernos

Este miércoles Kika Nieto, una popular creadora de contenido para YouTube, ha sido blanco de críticas en redes sociales por la línea de cuadernos que se lanzó con su imagen bajo el sello de Norma para la temporada escolar que se avecina.



Muchas de las críticas están relacionadas con el mensaje que aparece en uno de los diseños de la línea de cuadernos. En este se puede leer el imperativo: "No juzgues". Sin embargo, decenas de usuarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, aseguran que este mensaje contradice al difundido por la misma Nieto en sus videos.

Los usuarios hacen referencia al episodio de marzo de 2018, cuando Nieto publicó en su canal de YouTube un video en el que decidió responder preguntas formuladas por sus seguidores. Una de estas fue la de Daniel Amaya, un usuario de Twitter, quien le preguntó a Nieto cuál era su opinión sobre la comunidad LGBTI, teniendo en cuenta que ella es cristiana.



Nieto respondió: “Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer con el hombre y ya. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien. Sin embargo, lo tolero”.



La 'influencer' también aseguró en ese entonces que "si alguien tiene que juzgarte a ti por ser lesbiana o por ser gay, no soy yo, es Dios". Este pronunciamiento recibió el rechazo de cientos de usuarios en redes sociales, quienes lo calificaron como homofóbico.

La señora @_kikanieto juzga que las parejas del mismo sexo son abominables pero ella, tan linda, los ‘TOLERA’.



Y ahora en sus neurotóxicos cuadernos dice: ‘No Juzgues’



Que contradicción. pic.twitter.com/epalPM21HT — Vaister (@julianvaister) 2 de enero de 2019

Kika Nieto me da mucha risa, su lema es "no juzgues" pero ella sufre de síndrome de corrector humano. pic.twitter.com/2CBO5KJcDF — Steeven Hyde (@Steeven_Hyde) 2 de enero de 2019

La incoherente, inmoral, hipócrita, homofóbica y xenofóbica @_kikanieto logró venderle el discurso excluyente a cuadernos @ProductosNorma. #NormaTeVeoMal asociando una marca de tradición con una emergente que usa discursos excluyentes contra minorías. #NormaApoyaElMatoneo pic.twitter.com/foxgvdZaJX — Mauricio Villamil Betancourt (@maurobetancourt) 2 de enero de 2019

Aunque Kika Nieto no se ha pronunciado sobre la negativa que ha recibido la línea de cuadernos, este miércoles su nombre se ha mantenido entre las tendencias más comentadas en Twitter.



Esta no es la primera controversia en redes sociales protagonizada por la 'influencer' colombiana. En diciembre pasado fue criticada por un video en el que aparece regalando ropa nueva y comida a una familia de cuatro mujeres venezolanas.



Además de considerar innecesario hacer público un acto de solidaridad, varios usuarios criticaron a Nieto por negarse a ayudar a otra persona que le pidió no grabar, como puede verse en el video.



ELTIEMPO.COM