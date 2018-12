Publican investigación sobre 'mortalidad' en Game of Thrones

Investigadores de la Universidad Macquarie, en Australia, publicaron este martes lo que denominan "el primer estudio científico" que examina la mortalidad y las probabilidades de supervivencia en la serie de televisión Game of Thrones.



La investigación hace parte de la nueva edición de la revista 'Injury Epidemiology'.

De acuerdo al estudio, titulado 'Death is certain, the time is not”: mortality and survival in Game of Thrones', el riesgo de muerte se acentúa en personajes masculinos y de origen humilde que no cambian de bando y que interpretan papeles destacados.



Hasta la séptima temporada, han fallecido 186 personajes importantes, según cifras de la publicación. Esto representa el 56,4% del universo de la serie (al menos en televisión).



En 2019, se estrenará la temporada final de la popular producción y algunos especulan quiénes serán las siguientes víctimas.



"Hemos identificado varios factores que pueden estar asociados con una mejor o peor supervivencia, lo que puede ayudarnos a especular sobre quién prevalecerá en la temporada final", explicó Reidar Lystad, epidemiólogo del Instituto Australiano de Innovación para la Salud, dependiente de la Universidad Macquarie.



Según los analistas, el tiempo de supervivencia de los personajes de la serie osciló entre 11 segundos y 57 horas y 15 minutos, con un promedio de 28 horas y 48 minutos.



Los investigadores hallaron, por otro lado, que la mayoría de las muertes ocurrieron en Westeros y que casi todas fueron violentas (solo hubo dos fallecimientos por causas naturales).



La mayoría de las muertes se produjeron por lesiones (73,7 %): en particular en cabeza y cuello con 13 decapitaciones incluidas. Luego, están las quemaduras (11,8 %) e intoxicaciones (4,8 %).



Las circunstancias más comunes de muerte fueron durante un asalto (63 %) o en operaciones de guerra (24,4 %).



¿Quiénes tienen mejores posibilidades de sobrevivir? Parece ser que esta oportunidad se da a mujeres nobles con papeles poco prominentes y que cambiaban de bando.



La fuente principal de información para llevar a cabo esta investigación fueron los 67 episodios de las siete temporadas ya emitidas de la serie.



EFE