Esto vaticinan los astros para el año nuevo

Acuario

Este año, siéntase tranquilo, satisfecho con su presente y vea qué puede ir cambiando poco a poco en su vida, en la relación de pareja y, en especial, en sus radicalismos y su profesión. Viene una etapa desconocida de su vida. Si va a dudar de usted mismo, sepa por qué lo hace, ya que si va a mover una ruedita de su modo de vida, toda la maquinaria diaria se moverá por un solo movimiento que usted efectúe. Considere los convencionalismos sociales a los cuales se va a comprometer, tolerando más a los demás y canalizando su deseo de libertad.



No luche innecesariamente contra las autoridades, familiares o amigos. Si hay obstáculos, piense por qué los ha atraído y no por qué otros se los han colocado en el camino. Si tiende a las separaciones y disgustos, deje la posibilidad para la reconciliación y mejor defienda aquello que es posible salvar. Mire bien quién lo aconseja para que no le creen enemigos sin quererlo a usted. Mírese en el espejo y sepa que siempre habrá de mentirles, pues tan solo les muestra el cascarón y no lo que en verdad es usted. Caiga, entonces, en la cuenta de qué es en usted lo real y qué es lo falso, y acepte sus conclusiones.

Piscis

Como es un buen año para hacer sociedades o mejorar las relaciones actuales, sea más consciente y considerado respecto de las necesidades de otras personas. Para lograrlo, sea más participativo, solidario y más bondadoso con ellos, ya que así su año personal y laboral será más fácil. Tenga un tiempo más esperanzado, pero también aprovéchelo para sembrar en terreno fértil aquella idea que lo ronda. Busque armonía entre sus sentimientos y su conciencia, y coseche a través del equilibrio entre usted y los demás.



Es un buen año para definir sus empresas en cualquier nivel y beneficiarse por el trato con sus superiores. Dese por afortunado y pregúntese para qué y por qué están vivos o felices. Sienta más la vida y prepárese para los cambios más profundos a nivel mental, espiritual, emocional y social, pues hasta su reputación puede cambiar. Bucee dentro de usted, buscando la luz interior para ser más receptivo e inspirado en su forma de vivir. Cambie sus viejos conceptos y actitudes, y busque otros valores sin dejarse deprimir o perder las esperanzas que tiene. Trate de obtener y dar más paz, de ayudarse más a sí mismo para que otros se beneficien, y juntos incrementar su sensibilidad y amor compartido.

Aries

A partir del primero de enero, usted se levantará con Marte en Aries. Será un muy buen año para ser consciente de su energía personal y de la ajena con el fin de dirigirla hacia aquello que desea conquistar. Como es el tiempo para aprender a mandar, y en especial a obedecer, observe qué es lo que atrae a su vida a través de su propio descontrol. Considere más a los demás, poniéndose en los zapatos de ellos, y verá que no atraerá enemistades ni agresividades ajenas. Dedíquese a acumular toda esa energía malgastada y canalícela hacia fines más meritorios que le permitan hacer todo lo sano que se proponga, como aumentar su buena voluntad.



Acentúe sanamente su yo sin entrar en excesos que puedan afectar hasta su salud. Como este año usted genera su propia vulnerabilidad, controle su carácter para que no lo afecte negativamente en el ámbito profesional o en los negocios. Sea muy cauteloso a la hora de tomar decisiones. Practique algún deporte y haga mucho ejercicio. Sea original, sálgase del montón –así crea que no pertenece a ninguno– e introduzca innovaciones en su vida. Aumente su liderazgo, adquiera seguridad en donde tenga dudas y sepa dirigir su vida. Si espera alguna cirugía, será un muy buen año para hacérsela.

Tauro

Será un año muy especial y una única oportunidad en su vida, pues Urano lo visita por primera vez en 84 años. Encuentre el motivo para ser más libre, salir de lo caduco y renovar su pensamiento, a fin de dejar sus ataduras, rutinas, limitaciones físicas y emocionales, pues hasta su reputación cambiará. Despierte su conciencia a otras realidades y acéptese más. Asimismo, reconozca a los otros tal como ellos son, para que su vida sea más real e independiente, de forma tal que no lo afecte nada de lo que le suceda por intermedio de otros y tenga más tiempo para compartir su vida.



Puede llegar el momento de cambiar de trabajo o modernizar su estilo de oficio, y hasta aliarse con alguien o entrar a formar parte de grupos más actualizados, pero tenga cuidado con lo que haga en ese sentido, pues si se habla de independencia, puede haber una serie de contradicciones con su actual vivir. Muy pocos saben y pueden lograr opacar su energía en beneficio de otros. Entienda que sus heridas físicas y emocionales pueden ser curadas por otros tratamientos, solo si usted se atreve a salir de su zona de confort y transitar por caminos distintos del conocimiento. Sepa qué es luz y qué es oscuridad en su actual vivir interno.

Géminis

El próximo año dedíquese a arreglar todas las desavenencias y malentendidos que pueda tener con la gente más allegada a usted, ya sean hermanos, parientes o compañeros de trabajo. Si armoniza la comunicación con los demás, el sol no será opacado por las nubes grises en los próximos doce meses. No sienta que está perdido, tan solo revalórese, revise su vida en general y ponga a prueba su capacidad de discriminación, pues las elecciones que haga este año son fundamentales en los próximos seis años de su vida. Sepa, entonces, en qué o en dónde está poniendo sus esperanzas y confianza, y de paso controle los gastos emocionales y económicos con respecto a ello.



Sepa capotear los embates que le traiga la vida, controlando su hiperactividad y liberándose de trabas por medio del control de su impaciencia. Busque nuevas ideas y experiencias con otras personas y sepa comportarse a la altura con aquellos que manejan el poder. Comprenda hasta dónde debe ir por la zanahoria que persigue. No dedique tanto tiempo a satisfacer las necesidades materiales, sino a buscar el tiempo para complacer las sanas querencias internas. En los próximos meses verá los resultados de las reevaluaciones personales que haya hecho.

Cáncer

Como por primera vez en casi veinte años, tiene el futuro a favor. Busque nuevas informaciones en su vida, tratando de respirar aires desconocidos y conectándose con gente totalmente diferente, así como la que conoció en los últimos tiempos. Hay una luz en su interior que le mostrará de nuevo el rumbo y el destino que le corresponde este año. No piense que está solo en el mundo, pero aprenda a interpretar y a obedecer los mensajes que le dará la vida en estos doce meses. Es el momento para que se dé cuenta de otras oportunidades que le ofrece la vida y observe qué tan libre es.



Preste atención a lo que le sucederá misteriosamente sin explicación alguna. Trate de no sentirse perdido y procure salir por sí mismo de las dificultades que trae el año, tan solo para que conozca sus nuevas capacidades. Es el mejor año para que desarrolle más su inteligencia emocional y se adapte al nuevo camino. Lo más importante en esta etapa de su vida es elevar su nivel de ser y de conciencia. Para esto, le conviene hacerse valer y servirse más a sí mismo, a fin de que pueda luego servir a los demás. Sepa que solo usted debe ir hacia donde debe ir, pero... ¿sabe hacia dónde va?

Leo

El 2019 es el año para que se recupere de las circunstancias negativas que pueda haber estado viviendo hasta ahora. Es el momento para lograr sus objetivos e iniciar relaciones sentimentales o comerciales que puedan mejorar su vida elevando su nivel de ser y de economía. Libérese de los impedimentos y obstáculos de una forma sana, sin especular o apostar que la vida está a su favor. Puede que lo esté, pero las expansiones pueden llevarlo a cometer excesos. Buen año para asociarse con personas que gocen de suerte y prestigio, aunque también puede ser de buena suerte para ellos en este tiempo.



Busque la comprensión en los demás, pues alguien puede tener lo que a usted le falta o ser lo que usted no ha podido ser, y esta persona le enseñará cómo serlo. Pero, más que nada, busque la comprensión en sí mismo. Como es un buen momento para ser más activo, salir del estancamiento y engendrar una actitud más optimista y afirmativa, trabaje haciendo esfuerzos concretos para lograr lo que una parte de usted quiere hacer y dedíquese a destrancar lo que otra parte no quiere hacer. Intente llegar a la cima con intenciones claras y abiertas hacia los demás.

Virgo

Qué buen año para estabilizar su vida sobre bases más firmes y de progreso, y así poder ver el resultado de sus esfuerzos pasados. Oblíguese y exíjase más responsabilidad, aceptando a la vez las oportunidades buenas que le brinda este año, pues ahora estará construyendo de una forma más eficiente todo su futuro. Conserve las energías para cuando las necesite, pues aunque está en una buena etapa, puede llegar a necesitar lo que ahora desperdicia. Acérquese a los amores, personas mayores, la gente de poder y los más experimentados. Tenga más confianza en lo que hace, pues comienza un período muy favorable.



Es uno de los mejores años para refrescar su conciencia, tener otras actitudes y orientaciones en su manera de vivir y relacionarse con otro tipo de personas de una manera diferente, como si usted aportara a su círculo de amistades una información distinta a los temas habituales. Es uno de los años más interesantes, pues como se pueden despertar nuevas posibilidades en usted, alístese para entrar en contacto con importantes aspectos de su vida y de las otras personas. Esté despierto para lo inesperado, y en especial si quiere más libertad de acción. Aumente su fuerza de voluntad para los proyectos constructivos que tenga.

Libra

Prepárese para seguir creciendo en el nuevo año y, como las cosas andarán mucho mejor, planee todo lo grande que quiera lograr, pero con una enorme dosis de realismo. Buen tiempo para ir abriendo la puerta y dejar que el sol salga de su interior, al igual que salir de viaje, para irse lejos. Que lo espiritual sea parte de sus objetivos anuales, pues así puede liberarse de trabas, disipar confusiones y llegar a la meta que se proponga. Pero, por otra parte, también es el momento de revisar su salud, atraer la riqueza y la felicidad, en especial si ha hecho algo para merecerla. Aumente, entonces, su vitalidad para alejar las pestes físicas o psicológicas.



Sea más jovial, enamórese de la vida, relaciónese con la gente, bien sea para sociedades, relaciones comerciales, matrimonio o para solucionar sus relaciones de pareja. Esto no será para todos, pero por ahí va la cosa. Sonríales a todas aquellas personas que llegan a su vida, y compártales su buen juicio y habilidad ejecutiva, ayudándose mutuamente. No acumule energía y mejor distribuya sus dones para que la luz del sol lo acompañe por más tiempo. Elimine sus conflictos, viendo la causa de ellos y siendo parte de la solución y no del problema.

Escorpio

Este es el año para que cambie o trabaje sobre su imagen negativa y así atraer a su vida gente de buenas influencias. Procure no utilizar tanto el ‘no’ con los demás, siendo más activo socialmente. Es un buen año no solo en cuanto a la prosperidad sino para mantener bajo control los cambios emocionales, así como todo lo relacionado con su familia, el matrimonio, el hogar y el ambiente en general. Como es un gran tiempo para iniciar contactos con otro tipo de personas, procure dominar los lados descontrolados de su vida. Puede cosechar todo aquello que haya hecho por y para su propio crecimiento personal y la elevación de su ser.



Espere ver llegar la felicidad a través de su mejor cualidad, aquella que usted considere que es la más relevante. Levántese, muévase, ande y haga lo que quiera. ¡Su realización externa está muy cerca! Para esto, no pelee tanto y procure no tener desacuerdos, discusiones ni desavenencias con los demás, en especial con los del sexo masculino que haya en su vida. Haga grandes cambios, pero no se precipite en ellos. Controle la impulsividad que lo domina con otras personas que hacen parte de su actual progreso. Estará viviendo una época muy favorable para lograr o adquirir lo que se proponga profesionalmente.

Sagitario

Uno de los años más afortunadas de su vida, si usted cae en la cuenta de su propia expansión y libertad. Comience a vivir de nuevo, téngase más confianza, proyecte y expanda su vida a través de nuevas actividades o de incrementar las que ya realiza. Controle los propios permisos que usted se da, y en especial sea muy realista al abrirse nuevas puertas y oportunidades tanto en la vida diaria como en su conciencia. Este año, hágales caso a sus corazonadas. Esta época es lo que podríamos llamar la de la buena suerte y a su favor, si se tiene más confianza y quiere realizar algo positivo en su vida.



Pida lo que quiera, pero si se le ocurre pedir un tigre, pídalo ya almorzado, no vaya a ser que se lo coma; es decir, sepa pedir, para que después pueda con lo concedido durante el año. Busque nuevas perspectivas, salga de sus inhibiciones y de todo aquello que lo limita, bien sea en su comportamiento, en el trabajo o en su hogar. Frene lo que haya en usted de destructivo, oriente de nuevo sus sentimientos, expanda su comprensión hacia los demás y busque el favor de personas que tengan autoridad sobre usted o estén en mejor posición social. Buen momento para emprender un nuevo viaje por la vida, pero también para viajar literalmente.

Capricornio

Este es el año para no temerle a nada e intentar ascender en la vida y en el ámbito profesional, dejando atrás lo viejo y caduco, y renovando el modo de ser y de vivir. No dude ni tema a estos cambios de actitudes. Mejor aumente la confianza en su yo personal. Sepa de qué será responsable y qué hará con su vida, pues es época para hacer balance general sobre quién es usted, qué hace y, en especial, en su oficio y en su yo vital. Tome de la vida lo que requiera para que le vaya mejor por el camino, que ahora parece lento pero seguro, y cuide su reputación.



Este tiempo es para madurar más, y, si la idea del matrimonio o de alguna sociedad comercial lo ronda, cerciórese de su propia responsabilidad, pues es una cruz a cuestas que en siete años le pondrá la primera prueba. Sea consciente acerca de cómo quiere limitar su libertad. Recuerde que nadie le pone la carga que lleva. Tenga cuidado con las finanzas y piense si no le vendrían mejor los zapatos viejos que unos nuevos, pues su modo de caminar por la vida va a cambiar este año y se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias. Si es así, renuévese, ya que haciéndolo llegarán otras personas a su vida.



