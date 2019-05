El 'hígado gay' de Vicente Fernández y otros memes de la semana

Redes sociales

Una de las noticias que más generó imágenes divertidas esta semana fue la de Vicente Fernández. El cantante de música ranchera rechazó recibir un trasplante de hígado por temor a que el donante fuera homosexual o drogadicto. "Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'", declaró el cantante al programa 'Primera Mano'.