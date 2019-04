Celebridades que pasaron del infierno al cielo y ahora creen en Dios

@rochistevenson / Instagram

La presentadora de televisión colombiana Rochi Stevenson contó que en 2004, año en que estaba dentro del proyecto del programa 'El Desafío', tuvo una revelación de parte de Jesús. Dice que en ese momento de su vida no estaba pasando por un buen momento y que no puede describir la paz que sintió al recibir ese mensaje en lo más profundo de su corazón. Stevenson aseguró que una voz le pidió que no se rindiera y que creara un grupo de oración. Ella lo hizo con obediencia y continúa con este en la actualidad.