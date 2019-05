Irreconocibles: Así eran estas divas del reguetón antes de ser famosas

Facebook de Becky G - Instagram: @iambeckyg

'Sin pijama' y 'Mayores' son algunas de las canciones por las que se le conoce a Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G. Actualmente, tiene 22 años y comenzó a ser reconocida en 2011 por videos que subía a YouTube interpretando diferentes temas. Una de las grabaciones captó la atención de un importante productor, que le ofreció un contrato y fue así como logró lanzar su primer sencillo en 2013 titulado 'Becky from the Block'.



Su segundo sencillo, 'Can't Get Enough' (2014), contó con la colaboración de Pitbull y fue número 1 en el Latin Rhythm Airplay en Estados Unidos. A partir de allí, Becky ha crecido no solo en el mundo musical, también en la televisión pues ha participado en varias películas.