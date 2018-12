Diez canciones para pasar la 'tusa' en navidad

Abel Cárdenas / El Tiempo

Esta navidad no es mía. "Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza y por eso esta navidad no es mía". Darío Gómez, El Rey del Despecho, le canta directamente al dolor de no poder disfrutar la navidad por la partida de alguien a quien quiere y no puede tener.