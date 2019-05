¿Cómo está Colombia en el tema de la libertad de prensa?

El periodista Jaime Garzón decía que el hecho de que en la Constitución de un país se dijera: 'nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada' era igual de ilógico que llegar a una casa de visita y ver un letrero con la advertencia: 'por favor no se suene con el mantel'.



Algo similar ocurre con la libertad de expresión. Todo persona debería, por definición, tener acceso a la información y derecho a informar libremente sin temor a ser silenciado. Pero no siempre ocurre así.

Para velar por que se cumpla a cabalidad ese derecho, nace el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.



En esta fecha se evalúa la libertad de prensa en todo el mundo, se buscan mejoras a las técnicas de defensa y se rinde homenaje a los periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión.



En Colombia, desde 1977, han sido asesinados 158 periodistas. Las muertes más conocidas son las del también humorista Jaime Garzón(1999) y el fundador y director del periódico El Espectador, Guillermo Cano.



Los últimos asesinatos ocurrieron en abril del 2018 y corresponden a los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador que murieron en Nariño: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

¿Cómo le ha ido a Colombia en los últimos años?

El 2018 fue el año más desolador de la última década para nuestro país. El incremento en las violaciones a la libertad de prensa tuvo su pico más alto durante el cubrimiento de las elecciones presidenciales.

De las 477 agresiones a la prensa en el 2018, 299 fueron durante el gobierno de Juan Manuel Santos y 178 desde la posesión de Iván Duque (agosto 7), según datos de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP).

En la comparativa desde el 2006 al 2018, se ha incrementado en un 260% las amenazas a periodistas. Y en cuanto a los asesinatos, la cifra se había reducido, salvo el año pasado que por el asesinato a los tres periodistas ecuatorianos en territorio colombiano, se retomó al mismo número de asesinatos del 2006, como se ve en la gráfica.

Principales agresores a los periodistas y relación entre amenazas y asesinatos desde 2006 hasta 2018. Foto: Informe FLIP sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia (2018)

Los departamentos en los que más se ataca a la prensa son:



Bogotá: 148 casos.

Antioquia: 38 casos.

Norte de Santander: 29 casos.

Tolima: 29 casos.

Valle del Cauca: 20 casos.



Los principales agresores no se tienen identificados por completo. En 180 casos no se sabe quién fue el autor de los hechos. Sin embargo, de los reconocidos, la mayoría se le atribuye a los servidores públicos con 141 agresiones (105 a funcionarios y 36 a fuerza pública).

Tipos de agresión según la FLIP. Número de casos y número de periodistas afectados. Foto: Informe FLIP sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia (2018)

Pero en definitiva, la cifra más alarmante es la de impunidad. Desde 1977, según la FLIP, se han registrado 158 asesinatos a periodistas por razones de su oficio. En el 99,3% de los casos la justicia no ha actuado efectivamente. Y 125 casos de homicidios aún no tienen ningún avance, lo que equivale al 79,1% de asesinatos a periodistas en completa impunidad.



Tan alta es la cifra de impunidad en Colombia, que según Reporteros sin Fronteras, el país se encuentra en el puesto 129 de 180 y durante los últimos años tampoco ha salido de los últimos lugares en la tabla.

Otro dato alarmante es que "en más de 353 municipios no existe un medio de comunicación. Lo que crea una atmósfera de silencio en gran parte del país, por lo que cada vez se generan menos espacios de denuncia", asegura Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP.

Informe FLIP sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia (2018) Foto: Informe FLIP sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia (2018)

En Colombia existen 1.101 municipios Significa que el 31% de los municipios no tienen medios de comunicación que los mantengan informados de lo que ocurre en sus territorios.

En lo que lleva del año...

Si el año pasado fue en el que más hubo censura, según Bock, al revisar las cifras de este año se puede evidenciar un panorama parecido, "con elecciones locales podemos anticipar que va a ser un momento difícil para la libertad de expresión", aseguró.



En lo que lleva del año, van 150 víctimas que se distribuyen en acceso a la información, acoso judicial, ataques a la prensa y censura en internet.



Las cifras más elevadas equivalen a amenazas (36), obstrucción al trabajo periodístico (16) y acoso judicial (16) que son las principales causas por las que el periodista abandona su lugar de vivienda y su trabajo.



Y al igual que el año pasado, la región más afectada es Bogotá con 42 víctimas, seguida por Antioquia con 11 víctimas.



Por fortuna, no se registran muertes a periodistas en estos cuatro meses. Sin embargo, en tan solo cuatro meses las cifras son altas y aún no han empezado las elecciones locales. Además de que, como afirma Bock, algunos periodistas no denuncian por temor a represalias en su contra.

Campaña de prevención

Con el fin de que el periodismo en el país se pueda ejercer como se debe, el Proyecto Antonio Nariño PAN celebrará el 3 de mayo en el salón Ecopetrol en Corferias a las 6 p.m., un Pacto por la Libertad de Prensa 2019.



Este será firmado por los partidos políticos para dejar constancia de que velarán y no interferirán en el libre ejercicio periodístico de informar con la verdad.



Del evento participará Camila Zuluaga, periodista de W Radio, quien dialogará con los también periodistas Liza Marklund (Suecia) y Jorgen Laurving (Dinamarca). Ambos países se encuentran en los primeros puestos de la lista de Reporteros sin Fronteras.



Se espera que esta campaña -integrada por la FLIP, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Friederich Ebert Stiftung (FESCOL)- funcione para que el periodismo en Colombia se pueda ejercer libremente y no haya más asesinatos ni amenazas por el simple hecho de querer transmitir la verdad.



MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO Y MULTIMEDIA EL TIEMPO