La triste historia del actor más odiado de 'Game of Thrones'

En ocasiones, el mayor pecado de los buenos actores es hacer muy bien su trabajo. O al menos, interpretar con toda su dosis de perversión a un malo, muy malo. Eso parece haberle ocurrido al joven Jack Gleeson (Cork, Irlanda, 1992) quien encarnó con tal rigor a Joffrey Baratheon, en la aclamada 'Game of Thrones' (Juego de tronos), que se ganó un rechazo global.

Al parecer, hizo a un lado su carrera profesional al ver que la gente no diferenciaba entre ficción y realidad. No pudo vencer los insultos que a diario recibía.



“La verdad es que cuando acepté el papel no me imaginaba que la gente odiaría tanto al personaje”, aseguró Gleeson durante una conferencia celebrada en la Universidad de Dublín hace un tiempo.



Millones de espectadores celebraron cuando en la serie murió envenenado. Su personaje murió, pero lo que él no imaginó era que su trabajo como actor fuera a salir damnificado. Por eso, muchos se preguntan: ¿qué ha hecho Gleeson desde 2014? ¿Qué pasó con él mientras sus compañeros en la serie ahora son alabados en los cinco continentes?



El diario EL PAÍS de Madrid informa que el mismo rostro que durante cuatro temporadas encarnó el horror pasó un reciente fin de semana, del 9 y 10 de marzo, en Málaga, en FreakCon, el Festival Internacional de Manga, Cómic, Series de TV y videojuegos.



El rotativo asegura, asimismo, que poco se sabe de la vida privada de Gleeson. Nunca ha hablado de sus relaciones y desde que saltara a la fama en 2011, con 19 años, no se le ha conocido pareja. Como el propio actor explicó en la FreakCon, dar vida a un ser tan despreciable acabó superándole y, debido a la presión (le insultaban a través de las redes sociales y por la calle) que sentía, decidió apartarse de la escena pública.



El diario español dice: “Dejó la actuación a un lado y comenzó a estudiar Filosofía en el Trinity College de Dublín. Carrera que continúa estudiando”.



"El estilo de vida que conlleva ser actor de una serie de éxito no es algo que me atraiga", afirmó en una entrevista en el diario The Independent. Casi desde el momento en que la producción de HBO se convirtió en un éxito global, Gleeson tuvo claro que una vez terminara de grabar Juego de tronos dejaría la interpretación. Así lo ha dicho en las pocas entrevistas con él que se han publicado.

"Las entrevistas están bien cuando quieres mantenerte en este mundillo porque te dan popularidad. Pero yo no necesito hacer esas cosas. Me resulta incómodo ver mi cara en un autobús o en un cartel enorme. No me gusta ser famoso, prefiero que me conozcan únicamente mis amigos y familiares", declaró el irlandés a Entertainment Weekly.



Gleeson comenzó a actuar a los 7 años en el Taller de Teatro Independiente. Sus primeros papeles fueron en el cine con papeles en 'Reign of Fire' (2002), 'Batman Begins' (2005), 'Shrooms' (2007) y 'A Shine of Rainbows' (2009). En 2010, apareció en un papel principal en 'Todos los buenos niños' y luego vino el detestado papel en 'Juego de Tronos' que le causó el rechazo universal. El personaje del actor murió en el segundo capítulo de la cuarta temporada, denominada ‘El león y la rosa’.



“¿Vas a volver actuar?", fue una de las preguntas más repetidas. Gleeson reveló a EL PAÍS que en estos momentos se dedica a la actuación a pequeña escala. Hace un par de años montó con unos amigos una compañía de teatro con marionetas en su Irlanda natal.



También aprovechó para reconocer que, a pesar de que durante años ha renegado de la interpretación profesional, no le importaría volver a encarnar algún personaje siempre y cuando sea para un proyecto teatral. Claro y, en lo posible, que no sea uno como el malvado, sanguinario y bien muerto Joffrey.



