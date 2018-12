Presunta víctima de Kevin Spacey filmó un video de la agresión

El joven que acusó al actor Kevin Spacey de haberlo agredido sexualmente en una localidad turística cerca de Boston en 2016 filmó parte de la agresión, según la demanda obtenida por la AFP.

El actor estadounidense, de 59 años, estrella de la serie 'House of Cards' y ganador de dos Oscar, será acusado formalmente ante el tribunal de la isla de Nantucket el 7 de enero de "agresión sexual con lesiones a una persona de más de 14 años".



Si es reconocido culpable podría ser sentenciado a una pena máxima de cinco años de cárcel.



El joven, identificado como William Little, de 18 años de edad en el momento de la presunta agresión, perpetrada la noche del 7 al 8 de julio de 2016, contó a la Policía que envió mensajes vía Snapchat, entre ellos un video, a su compañera desde el bar-restaurante Club Car de Nantucket, donde se encontraba con el actor, según la demanda.

Little tenía un trabajo de temporada en el Club Car y aquella noche se quedó en el restaurante después de su trabajo para ver a Kevin Spacey, del que era fan.



Tras haberse presentado a la estrella y haber aparentado tener 23 años -hace falta tener 21 para beber alcohol en el estado de Massachusetts- comenzó a beber con él, primero cerveza y luego whisky.



De acuerdo con el texto, Spacey invitó entonces al joven a ir a su casa con otros amigos. El joven declinó, sospechando que el actor trataba de seducirle, pero se quedó en el restaurante porque "quería una foto con Spacey, algo para Instagram".



Habría sido entonces cuando el actor puso su mano sobre su pantalón y le tocó el sexo, según la demanda.



Little intentó retirar a Spacey, al tiempo que intercambiaba mensajes con su compañera sobre la agresión y, como ella no le creía, le envió un video del actor metiendo la mano en su pantalón, video que la policía parece hacer encontrado y mostrado al joven, que confirmó que las imágenes eran, efectivamente, las de Spacey y él.

Tras salir precipitadamente del restaurante siguiendo los consejos de una mujer que lo vio "desesperado", Little volvió a trabajar al día siguiente y contó el episodio al dueño del establecimiento.



Al regresar a casa de su abuela, donde residía durante aquel verano, el joven relató los hechos a su hermana y al día siguiente a su madre, la periodista Heather Unruh, la primera persona en hablar públicamente de esta agresión, en noviembre de 2017.



La acusación de Nantucket es la única en haber llegado a la inculpación, pero hay otras investigaciones en curso contra Kevin Spacey en Los Angeles y Londres, donde dirigió el teatro Old Vic durante 11 años.



El lunes, día en que fue anunciada su próxima inculpación, Spacey puso en linea un ambiguo video en el que retoma su personaje de Frank Underwood en 'House of Cards' y donde parece responder a acusaciones de agresiones sexuales que surgieron contra él desde octubre de 2017.

AFP