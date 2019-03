Tráiler de la nueva película de Quentin Tarantino

Esta semana ha estado llena de noticias sobre la nueva película de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', que en Estados Unidos se estrenará el 26 de julio de este año.

El lunes, se revelaron los primeros afiches de la cinta, que será protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Además, este martes empezó a circular el rumor de que Tarantino espera estrenar la cinta en el Festival de Cine de Cannes, en el que hace 25 años ganó la Palma de Oro, el máximo galardón, con su película 'Pulp Fiction'.

Este miércoles se lanzó el primer tráiler de la película, que se desarrollará en 1969, año del apogeo del movimiento hippie y que además fue particularmente violento, pues el psicópata Charles Manson sembró el terror en la ciudad de Los Ángeles.

La cinta tendrá como protagonista a Rick Dalton, un actor que busca conseguir la fama, que será encarnado por DiCaprio, y su doble de acción, Cliff Booth (Pitt).



En la historia también aparecerá Sharon Tate, que será interpretada por Robbie. Tate fue esposa del cineasta Roman Polanski y fue masacrada por seguidores de Manson.



La película pondrá en escena a otros personajes históricos además de Tate, Polanski y Manson: también aparecerán Bruce Lee, la leyenda de las artes marciales, y el recordado actor McQueen.

This July, Leonardo DiCaprio and Brad Pitt star together in Quentin Tarantino’s #OnceUponATimeInHollywood. pic.twitter.com/HD6OSSGgad — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) 18 de marzo de 2019

El elenco lo complementarán figuras como Al Pacino, quien actúa por primera vez bajo las órdenes de Tarantino, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Tim Roth, Kurt Russell, James Marsden y el recientemente fallecido Luke Perry.



Esta es la novena película del cineasta, que ha ganado dos premios Óscar en la categoría de mejor guion original, y que en su catálogo tiene otras cintas como 'Kill Bill', 'Django sin cadenas', 'Bastardos sin gloria' y Jackie Brown'.



Tarantino ha dicho en varias entrevistas que su intención es retirarse tras su décima película, por lo que 'Once Upon a Time in Hollywood' sería su penúltima producción.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO