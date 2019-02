¡Congelen todo!... este es el primer adelanto de 'Frozen 2'

Las hermanas Elsa y Anna se preparan para una nueva aventura en la segunda parte de una producción animada que en el 2013 se convirtió en un fenómeno mundial y ganó dos premios Óscar: mejor película animada y mejor canción ( 'Let it Go'). Este es el adelanto de la nueva película.

En las imágenes, que fueron liberadas por los estudios Disney se ve a Elsa, quien revela muevas habilidades en un contexto mucho más impactante visualmente.

La cinta original recaudó en su momento más de mil millones de dólares. La nueva producción será dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, artífices de la cinta original.

1.200 millones en taquilla a nivel mundial.



Hay mucha expectativa frente al desarrollo de las aventuras de las protagonistas, pero por ahora, se adelantó que tendrán que vivir una serie de experiencias lejos del reino de Arandelle.



CULTURA EL TIEMPO @CulturaET