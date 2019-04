Una serie animada ve el lado bueno de la mala suerte

Dan Povenmire y Jeff Marsh podrían ser el ejemplo más claro de la buena suerte. Trabajan en la industria de la animación y de su cerebro nació uno de los mayores éxitos televisivos de Disney: 'Phineas y Ferb'; sin embargo, un día quisieron tentar al destino y crear algo a partir de esas situaciones que pueden empañar el día a día.



De esa reflexión se gestó La ley de Milo Murphy, una comedia que sigue la historia de Milo, un niño que carga con el peso de ser el tataranieto de 13 años del tocayo creador de la famosa ley de Murphy, la misma que entre otras cosas, profesa que si algo malo puede pasar, pues pasará.

Sin embargo, la producción logra escapar del pesimismo de la fuente de inspiración, para mostrar las batallas de un chico que en realidad convierte cada catástrofe de su vida en una aventura. Esa actitud positiva crea innumerables oportunidades de vivir experiencias nuevas y emocionantes. Y si bien a la mayoría de los habitantes del pueblo les agrada Milo, todos saben que mejor se están a una distancia de al menos tres metros de él para evitar su ciclón de desgracias.



Precisamente, Dan Povenmire y Jeff Marsh conversaron con EL TIEMPO acerca de la serie, que se estrena el 6 de mayo, por Disney XD.



La serie habla de mala suerte, pero al mismo tiempo intenta dar un mensaje de positivismo.

-Dan Povenmire: Sí, pues plantea algo que es parte de la vida: habrá cosas que van a salir mal de vez en cuando y un poco de obstáculos, pero si los afrontas puedes superar cualquier cosa.



¿Cree en la ley de Murphy?



Jeff Marsh: Todos hemos vivido días en los que todo sale mal, pero es la forma como lo tratas lo que define quién eres.



Precisamente, ¿podemos decir que Milo y sus amigos (Zack y Melissa) siguen siendo extraños y no encajan?

Dan Povenmire: Al principio fue un poco así porque la mayoría de los otros niños estaban nerviosos ante la idea de pasar demasiado tiempo con Milo. Sin embargo, eso está cambiando y su círculo de amistades se está haciendo más grande.



Es muy importante la conexión de Milo con la serie ‘Phineas y Ferb’...



Jeff Marsh: Sí, hemos estado a lo largo de la primera temporada insinuando el hecho de que Milo y sus amigos viven en Danville, muy cerca del vecindario de Phineas y Ferb.



¿Cómo atraen ahora la atención del público joven con ‘La ley de Milo Murphy’?



Dan Povenmire: Siempre intentamos hacer un espectáculo que sea divertido para nosotros. No hacemos espectáculos para niños específicamente, simplemente no incluimos nada que los excluya como público. Tratamos de llenar cada episodio con chistes para cada grupo de edad.



CULTURA