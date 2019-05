'Chernobyl', la miniserie que revela que la radiación no discrimina

"Vamos a contar un incidente nuclear ocurrido en 1986, pero que tiene una relevancia brutal en este momento, cuando el mundo ha visto incrementarse la carrera armamentista de ese tipo de energía y vivimos en un mundo de mucha información y donde todo se tapa”, reflexiona el guionista y director Craig Mazin, en una charla con EL TIEMPO, en Pasadena (EE. UU.).

Mazin se refiere a su nueva aventura televisiva: 'Chernobyl', una miniserie que disecciona el accidente que hubo en una planta nuclear en la antigua Unión Soviética, en el territorio que hoy es Ucrania, que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y muchos lugares, convirtiéndose en una de las peores catástrofes de la historia. Se estrena hoy por HBO, a las 7 p. m.



“Se trata de ese tipo de hechos que no se pueden olvidar y con los que uno llega a pensar que hay situaciones que pueden poner en peligro a todo el mundo y en eso no importan las fronteras, los muros, las divisiones o distancias que ahora tenemos o discutimos (...). Es algo que nos afectó a muchos y nos pudo haber afectado a todos sin importar las diferencias. La radiación no discrimina por religión o ideología”, opina el guionista.

Asimismo, el actor Jared Harris complementa que “vivimos en esta locura de mundo y no recordamos que estamos indefensos ante cualquier situación que se puede salir de control”, apoyando la idea del guionista. Harris hace el papel del físico nuclear Valery Legasov, que lidera al equipo de respuesta a la crisis.

La serie es una mezcla de suspenso, acción e intriga política que expone el trabajo de encubrimiento que hizo un esquema político que se revelaba al mundo como casi perfecto, pero a la vez explora las consecuencias emocionales y físicas de algunos de los afectados.



La narrativa cuenta contrastes tan impresionantes como el testimonio del viceprimer ministro ruso, Boris Shcherbina (interpretado por Stellan Skarsgård), quien minimiza el incidente diciendo que los niveles de radiación no sobrepasan el de una radiografía.



Sin embargo, la planta nuclear contenía millones de átomos de uranio a punto de arder y con una capacidad de destrucción inimaginable.

“En la trama yo trato de solucionar el problema y evitar lo peor, pero no sé mucho cómo podría la radiación afectar a las personas cercanas al complejo”, adelanta Harris (famoso por actuar en Mad Men)



Para él fue impactante el hecho de que, en ese tiempo, “mucha gente no tenía claro el peligro con el que convivía y se escuchaban historias como que tomar vodka ayudaba a disminuir la radiación. Es cierto, decían que si se tomaba un poco del licor todos los días no se exponían a la radiación”, profundiza Jared Harris.



Otro elemento que ha llamado la atención de Chernobyl es que se toma el trabajo de analizar el conflicto desde diferentes contextos, es cierto que el ámbito político y militar son protagonistas, pero la narrativa acerca más al trabajo, por ejemplo, de los bomberos y equipo de ayuda.



“Ese es un punto muy fuerte y verdadero, realmente es una pesadilla, pues yo soy la esposa de uno de esos bomberos que se ve afectado”, agrega la actriz irlandesa Jessi Buckley sobre su personaje: Lyudmilla Ignatenko. “De hecho, ella sigue viva y fue importante, porque tuvimos parte de su testimonio para alcanzar el realismo que se esperaba de la serie”, recalca.



Igualmente, es impactante el trabajo de la londinense Emily Watson como Ulana Khomyuk, la física nuclear que tiene la difícil tarea de resolver el misterio que ocasionó el desastre.



“Es tenebroso saber que esto pudo haber destruido media Europa, pero quisiera recalcar que el guion y los diálogos fueron impresionantes en el reto de atrapar algo de humanidad dentro de una historia de mucha tensión psicológica y emocional que escapa de la típica narración del héroe bonachón que se enfrenta al sistema y le gana".



Aquí cada personaje tiene la necesidad y la posibilidad de expresarse y tratar de encontrar la verdad y salvarse”, analiza Watson, cuyo personaje tuvo que trabajar en un contexto de represión. “Ella tenía que tragarse la verdad, pero no iba a ser tan fácil cumplir con eso”, finaliza la actriz.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

REDACCIÓN CULTURA

@AndresHoy1

Pasadena (EE. UU)

*Por invitación de Netflix