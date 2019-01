El 'rave' más violento y polémico en el cine del realizador Gaspar Noé

Había miradas atónitas, un silencio reflexivo que se mezclaba con una mueca de confusión. La sonrisa de algunos y el gesto de haber visto lo que esperaban también se reflejó en su rostro. Todo eso pasó en una función especial de Clímax, la nueva película del realizador francoargentino Gaspar Noé, quien es famoso por una estética particularmente intensa y una intención de remover conciencias y causar polémica con cada proyecto que lleva a las salas de cine.

Clímax no fue la excepción. La historia de un grupo de bailarines que después de preparar una coreografía deciden armar una fiesta que poco a poco se va dejando llevar por el caos, la violencia y el exceso, fue el detonante de las reacciones de quienes vieron este filme que ahora está disponible en las salas de cine del país.

Sin aspavientos, Noé se mete en una fiesta cargada de música electrónica, movimientos imposibles de cuerpos perfectos, sangría, alcohol y otro tipo de estimulantes para desarmar un rompecabezas de cierta normalidad y llevar al descontrol a una veintena de bailarines que frente a la cámara aparecen poderosos en su talento, pero frágiles en otros aspectos de su vida.



Los que conocen el trabajo de este realizador que ruborizó a muchos por la violencia y esa verdad que reveló en Irreversible (2002); que envolvió de una excéntrica intensidad una experiencia espiritual con Enter the Void (2009) y que probó un melodrama de alta carga sexual, con Love (2015), pueden asumir el reto de ver el grueso calibre de una celebración. “Esta es la película más accesible y la más divertida, frente a las otras en las que uno terminaba más deprimido. Con Clímax es cierto que todo se va al carajo, pero tiene un tono más alegre”, explica Gaspar Noé, en una entrevista con EL TIEMPO.



¿Quizá es un reflejo de una juventud en exceso?

​

Y a eso le agregas un poco de alcohol. La gente me pregunta acerca de la droga, pero tiene que ver más con la paranoia y los efectos negativos del alcohol.

Pero es impresionante el descontrol que expone...

Hay muchas sustancias que te alteran el pensamiento. Efectivamente hay gente que se pone paranoica con la marihuana o pretenciosa o con la cocaína, pero el alcohol lo pone a uno más idiota.



‘Love’, su anterior película, era más emocional, pero ‘Clímax’ es más impactante...

​

Sí. Es como una montaña rusa. Comienza como de manera simple: en la que todos quieren justificar su vida artística, pero la mala leche de alguno tira todo al piso en esta torre de Babel.



¿Es cierto que se rodó en poco tiempo?

​

Fue la mas sencilla. Tuve un decorado único; se hizo de manera cronológica y se fue escribiendo a medida que se rodaba. Se construyó de manera colectiva (...), como haciendo una fiesta de tres semanas y, aunque en pantalla se veían muy drogados y borrachos, en realidad fueron una gente muy sana, enfocada en su habilidad de baile y su actuación en cámara.



Se metieron mucho en el papel, ¿qué referencias tomaron para lograr ese cambio tan radical?



Videos de internet de discotecas, de policías arrestando a gente muy tomada e imágenes de personas con crisis siquiátricas. Todo eso tuvo un efecto colectivo que se contagió en escena.

¿Hay un juicio moral en la historia?

​

No hay un juicio moral, ellos son víctimas también.



La crítica alabó su película, lo cual no es muy común, ¿qué cree usted que motivó ese cambio?



Yo creo que se cansaron de hablar pestes de mis películas...Uno se identifica más con los personajes, ellos son más torturados que los de mis filmes anteriores y los puedes entender mejor.



Pero uno sabe que lo peor está por venir. Sería interesante mostrar ‘Clímax’ a alguien que no conozca su trabajo en el cine...



Sí, sobre todo haciéndole creer que es una comedia apta para todo el mundo.



Lejos de cualquier atisbo de polémica, ¿qué le gustaría que causara esta aventura cinematográfica?



Sí, lejos de eso, ojalá genere nuevos bailarines y nuevas formas de baile.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1