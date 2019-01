¿Si logrará 'Roma' la nominación al Óscar a la mejor película?

Lo que puede suceder con Roma, la más reciente película de Alfonso Cuarón, no tendría precedentes en el cine de habla hispana. Otros realizadores mexicanos, como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, han alcanzado el premio a la mejor película del año, pero con producciones rodadas en inglés y estelarizadas por reconocidos actores anglosajones.

Así sucedió con 'La forma del agua', para del Toro, y 'Birdman', para González Iñárritu, ambas ganadoras del Óscar a la cinta del año en 2018 y 2015, respectivamente. Hasta el mismo Cuarón ha saboreado las mieles con 'Gravedad', que le dejó la estatuilla como mejor director en 2014.



Sin embargo, el hecho de Roma llegue tan fortalecida a la edición 91 de los Óscar podría significar que una película más mexicana que el tequila, rodada en blanco y negro, en español, y con actores sin formación (protagonizada por una desconocida Yalitza Aparicio) entrara en el listado de las diez aspirantes al galardón como mejor filme del año.

Las opciones de 'Pájaros de verano'

Lo que sí se da por hecho es la postulación de 'Roma' entre las cinco nominadas a mejor película extranjera, categoría donde tiene posibilidades la colombiana 'Pájaros de verano'.



La historia que relata el nacimiento de la bonanza marimbera en La Guajira clasificó entre las nueve preseleccionadas de este apartado, donde también figuran 'The Guilty', de Dinamarca; 'Never Look Away', de Alemania; 'Shoplifters', de Japón; 'Ayka', de Kazajistán; 'Capernaum', de Líbano; 'Cold War', de Polonia, y 'Burning', de Corea del Sur.



En las cábalas de los grandes medios del entretenimiento no figura la producción que codirigen Cristina Gallego y Ciro Guerra; sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos –que concede el Óscar- ha destacado el trabajo anterior de los colombianos, cuando postuló, en 2016, a la estatuilla 'El abrazo de la serpiente', que a la postre fue vencida por la húngara 'El hijo de Saúl'.



Otros títulos que pisan fuerte en la contienda por el Óscar en este 2019 son 'Green Book', 'Vice', 'If Beale Street Could Talk', 'Can you ever Forgive me?', 'Boy Erased', 'La favorita', 'El infiltrado de KKKlan', 'La esposa', 'Beautiful Boy' y las cintas animadas 'Spider-Man: un nuevo universo', 'Isla de perros' y 'Los increíbles 2'.



Este martes, a las 8:30 de la mañana, EL TIEMPO hará una transmisión comentada del anuncio de las nominaciones.





CULTURA Y ENTRETENIMIENTO