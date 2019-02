‘Las marcas se tienen que blindar y entender que hay que cuidarlas’

Rodrigo Beltrán ha sido un hombre de medios. En televisión hizo parte del programa 'Todo que ver', un magazín que llegó a marcar 37 puntos de 'rating'.



Además, trabajó en el noticiero 'TV Hoy' e hizo parte de los informativos de RCN en distintos proyectos. Hace 24 años, Beltrán decidió crear su propia empresa de comunicaciones, Bells Medios.

Dejó las pantallas e inició un camino que lo ha llevado “a tener experiencia en muchos campos, y vemos que hay un gran mercado que está disponible por parte de las entidades públicas y privadas para mejorar la opinión de ellas y que sean mejor valoradas”.



Así empezó Beltrán a crear un grupo de periodistas expertos en relaciones públicas para manejar “todo lo relacionado con la información y el acercamiento con las marcas a otro nivel”.



Con un análisis del entorno, Beltrán, que también conoce Colombia, sabe que este es un país en crisis y, “muchas veces, las empresas no se escapan de este tema. Un buen número de compañías no tienen ni siquiera un manual de crisis, que en últimas es un documento que permite, de manera mediática, llevar un proceso y un protocolo de cómo afrontar una problemática”.



Y agrega que “los voceros, en muchas ocasiones, no están preparados y no responden a las necesidades de los medios cuando piden una información específica. Por eso es necesario estar muy preparados, tanto para los tiempos complicados como los de paz”, comenta.



Su intención siempre será dar claridad para ambas partes. “Y creo que es necesario crear los mejores mensajes corporativos que no solo respondan a la necesidad del momento de crisis sino que satisfagan las necesidades de la opinión, porque el que no informa, desinforma”, dice.



Además, Beltrán es el jefe de prensa de Shakira para Colombia, una artista que el periodista apoyó desde sus inicios y a la que considera una de las mujeres más importantes del mundo.



“Ella no solo es cantante y compositora, esposa y mamá, sino que es una gran filántropa, tiene un gran compromiso con la educación, que apoya a través de colegios y otras actividades, y es una marca muy importante y reconocida”.

Sobre las redes sociales, Beltrán dice que estas son imprescindibles a la hora de hacer ver el significado de una marca, pero que es necesario revisar que siempre haya verdad.



“Porque, por ejemplo, las empresas se han tomado años en construir un nombre y fortalecerlo, y en un momento dado, uno de sus colaboradores se equivoca en una comunicación y esto no solo afecta a la cabeza de la compañía, sino también a cada una de sus sedes en el mundo, que pueden ser muchas, así como a sus demás empleados”, afirma Beltrán.



Para él, estos años en las relaciones públicas le han permitido aprender mucho del mundo empresarial.



