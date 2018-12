‘Me enfoco en historias humanas con conexiones’: Annemarie Jacir

La sutileza es la mayor virtud de este relato cinematográfico: describe sutilmente una historia de amor filial entre un padre y su hijo, que chocan constantemente por sus posiciones y decisiones.



Con sutileza, critica el contexto político y social en donde transcurre, una Nazaret –la ciudad israelí con mayor cantidad de población árabe– atiborrada de basuras, atascos en el tráfico, funcionarios investigados por corrupción y niños cisjordanos que venden chucherías en los semáforos. Sutilmente, desvela la hipocresía, las mentiras y el dolor por los hechos del pasado.

Así es ‘Wajib: invitación de boda’, la primera coproducción cinematográfica entre Palestina y Colombia, que ya está en cartelera. La cinta la hicieron posible la realizadora palestina Annemarie Jacir, con más de 16 producciones, y la bogotana Cristina Gallego, que está detrás de dos de las películas colombianas de mayor factura internacional: ‘Pájaros de verano’ y ‘El abrazo de la serpiente’.



Para Jacir, en principio, fue extraño que Ciudad Lunar (la compañía productora de Gallego) y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) tomaran parte en su filme.



“Cuando mi productor, Ossama Bawardi, me dijo sobre la colaboración, pensé que no era posible porque no se trataba de una historia colombiana. Estoy tan feliz de haber recibido el apoyo; gracias a eso, la película se hizo realidad, y no puedo estar más orgullosa”, contó Jacir en una entrevista cedida a EL TIEMPO.



Sin embargo, la cineasta ya tenía una conexión profunda con Colombia. “Me siento muy orgullosa de que ‘Wajib’ sea la primera coproducción entre ambos países, porque mi abuela nació en Barranquilla”.



La película se mueve en los terrenos del drama con visos de comedia, a partir del reencuentro entre Abu Shadi, un profesor divorciado, y su hijo Shadi, un arquitecto que vive en Italia y vuelve para el matrimonio de su hermana.



“Me encanta que sea tildado de drama romántico. Es romántico porque, aun cuando es sobre la relación de padre e hijo, también es acerca de dos personas que se quieren y están luchando por conectarse”, explica.



Y es que Shadi pasa tiempo con su papá, mientras reparten las invitaciones para la boda, y en ese viaje –que en el filme dura un día completo– van aflorando resentimientos y reclamos, pero sobre todo afecto.

“Es la relación de padre e hijo, pero también el encuentro de la tradición y la modernidad, como son vistas hoy esas costumbres de antaño en un mundo globalizado, y las contradicciones y conflictos que esto genera. Todo en medio de la eterna disputa israelí-palestina”, agrega Cristina Gallego.



‘Wajib’ es el tercer largometraje de Jacir, pero el primero que se ve en el país. Aunque su propuesta argumental inicialmente dista de las luchas políticas de Palestina, es inevitable que aparezcan en diálogos o de manera circunstancial porque “mi forma de trabajo es mantener lo más orgánico y verdadero de los personajes y lugares, en este caso es Nazaret –dice la cineasta–. Me enfoco en historias humanas, con sus fallas y conexiones. El hecho es que nosotros vivimos en un mundo político”.



La película se estrenó en Colombia luego de recibir una veintena de premios en distintos festivales internacionales y de haber representado a Palestina en los premios Óscar de 2017.

