'Game of Thrones' bate récords de audiencia en Estados Unidos

El estreno de la octava y última temporada de la serie 'Game of Thrones' fue visto por 17,4 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas las plataformas disponibles de HBO (emisión televisiva, HBO Go y HBO Now), informó este lunes la cadena en un comunicado.

La mejor marca hasta ahora eran los 16,9 millones de espectadores que siguieron el final de la séptima temporada. El debut de esa temporada atrajo a 16,1 millones de espectadores.



Según la compañía, las cifras de audiencia en su plataforma HBO Now (transmisión en línea) crecieron en un 50 por ciento respecto a las obtenidas en el final de la séptima temporada y casi doblaron (un aumento del 97 por ciento) a las de su debut.

En redes sociales, el episodio se convirtió en el más comentado de la historia en Twitter, con más de cinco millones de tuits relacionados, y un total de 11 millones de menciones a lo largo del fin de semana.



Casi dos años han esperado los fans de 'Game of Thrones' para ver la última temporada de la serie de HBO y conocer las respuestas a al menos dos preguntas: quién podrá frenar a los Caminantes Blancos y quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro.



Se conocen poquísimas cosas del final de 'Game of Thrones', pero hay algo claro: el enfrentamiento entre el Rey de la Noche, al mando de su ejército de muertos, y la gran mayoría de ídolos de la serie en el otro bando está servido.



El primer episodio de la octava temporada, titulado 'Winterfell', se abrió con el gélido recibimiento que el Norte da al ejército de Daenerys y la desconfianza que muestra Sansa hacia la madre de Dragones.



Además, Jon Snow conoce un hecho que cambiará el curso de las cosas. A pesar de que en el capítulo no aparecen caminantes blancos, sí hubo señales de que ya van rumbo al sur a la guerra con Westeros, con Invernalia como primer destino.



A la espera de las secuelas ya en marcha, el capítulo final de 'Game of Thrones' se emitirá el 19 de mayo.



EFE