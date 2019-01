‘Los submundos están siempre’: Ramiro Meneses

Carlos Luna decide que hay que jugarse el todo por el todo por su hija Juliana, que cayó en las garras de una red de personas en El Bronx.



Luna es un tipo básico. Tiene 42 años, su familia es disfuncional y es uno de los personajes de 'El Bronx', la serie del Canal Caracol que comienza el martes 29 de enero, a las 10 p. m., e irá de lunes a viernes.

“Es un personaje interesante que tiene varios contrastes que explican un poco el universo que le tocó. Su separación y su nueva pareja afectan su relación que su hija (Juiana, representada por Rosmeri Marval), una adolescente que está creciendo y que no conoce el grado de maldad que pueden tener los seres humanos y termina secuestrada por una red de trata de personas”, afirma Meneses.



Su personaje, agrega, va a buscarla a ese lugar, porque tiene conocimiento de que puede estar allí, “pero sin certeza de lo que hay en El Bronx, un sitio en el que encuentra vejámenes, angustias, infierno, problemas gigantes”, dice.



Con libreto de Gustavo Bolívar, 'El Bronx' es la primera serie que el canal privado estrena este año y cuenta, además, con las actuaciones de José Julián Gaviria y Rodrigo Candamil, entre otros.



Además, marca el regreso de Ramiro Meneses a la actuación en televisión, con un personaje como a su medida: llenos de matices, con sentimientos encontrados y bloqueos emocionales.



Y sobre que hace tiempo no aparecía en televisión, afirma que “siempre estoy por aquí. Cuando no actúo, dirijo, o estoy en teatro, pero sí, cada vez trabajo menos como actor y más como director”. De hecho, luego de terminar 'El Bronx' asumió la dirección de la nueva temporada de 'El man es Germán'.



Basada en hechos reales, 'El Bronx' cuenta sucesos ocurridos en este peligroso sector de Bogotá, que fue intervenido hace algunos años y donde el poder lo tenían mafias de la droga, la prostitución y la trata de personas.

En este Bronx se conocerán Juliana y Andrés (representado por José Julián Gaviria), quienes están hasta allí por circunstancias diversas. Y se verá cómo la droga y la mafia han podido consumir a profesionales, jóvenes, niños y hasta adultos mayores. El objetivo de los personajes será salir del infierno.



Infierno que, para Meneses, es otro más del mundo. “Uno cree que eso es nuevo, pero la verdad, esos submundos sórdidos vienen desde hace siglos. Los seres humanos tienen esos guetos. Así como la gente que juega ajedrez y se convoca, como los deportistas se reúnen, como la gente asiste a sitios religiosos o está en política, hay grupos que conviven en las bajezas más miserables, donde solo están los vicios y no hay esperanza”, agrega.



“Es más, se piensa que todo gira alrededor de la droga y la verdad es que también es alrededor de los desechos, la maldad. Son mundos donde están los que nadie quiere recoger, y donde, como en toda sociedad, sobreviven los más fuertes”, dice.



Con 33 años en la actuación, Meneses, que inició su carrera en 'Rodrigo D. No futuro', afirma que su balance es bueno. “La evolución de los medios y las nuevas tecnologías han sido positivos para las artes escénicas”.



